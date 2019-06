PFA Pensions nye chef for investeringer venter lave afkast. Det samme gør man i den amerikanske kæmpe Pimco.

Investorerne kan godt begynde at forberede sig på, at de seneste 10 års fest på finansmarkederne bliver afløst af tømmermænd. De kommende år vil nemlig byde på lave afkast og større udsving.

Sådan lyder det fra en det danske pensionsselskab PFA Pension og den store amerikanske kapitalforvalter Pimco.

»Jeg ved godt, at vi har sagt det i noget tid, men vi kigger ind i lavere afkast. Det er et super svært investeringsmiljø. Vi er er jo mere end et årti inde konjunkturcyklen, og vi er som investorer blevet begunstiget af fantastiske afkast efter finanskrisen,« siger Kasper A. Lorenzen.

Tirsdag blev det offentliggjort, at han efter sommerferien vil sætte sig til rette i en nyoprettet stilling som koncerninvesteringsdirektør i PFA. Her får han til opgave at styre de ca. 600 mia. kr., som pensionsselskabet forvalter for ca. 1,3 mio. pensionskunder.

Kasper A. Lorenzen, nuværende fondsdirektør i ATP, har været ansat i den store pengetank i mere end 10 år. Inden da var han i PFA. I sin tid i ATP har han kunnet følge med i, hvordan priserne på obligationer og aktier er steget markant.

»Nu har det spredt sig ud i de alternative aktiver. Vi ser ind i lavere afkast. Men jeg tror stadig, at det er positive afkast vi kigger ind i,« siger Kasper A. Lorenzen.

Kan du huske et tidspunkt i din karriere, hvor det har set sværere ud?

»Nej. Det kan jeg ikke, hvis man ser på det forventede afkast. Det er klart, at da vi stod midt i finanskrisen, så det også vanskeligt ud. Men det var af andre årsager. Omvendt må man sige, at centralbankerne gør rigtig meget, så jeg tror på, at vi får positive afkast. Specielt hvis man har lidt tålmodighed med hensyn til sin tidshorisont. Hvis man evaluerer på månedsbasis og kvartalsbasis vil man fra tid til anden opleve negative afkast, men hvis man har en længere tidshorisont på tingene, som man kan have som pensionsinvestor, så er der muligheder,« siger Kasper A. Lorenzen.

Det er ikke kun i den danske pensionssektor, at man finder det nuværende miljø udfordrende. Det samme gør man i den amerikanske kapitalforvalter, der med ca. 12.000 mia. kr. under forvaltning, hører til i verdenseliten.

»Det er et sværere miljø, for man vil få et lavere afkast og højere volatilitet. Prisfastsættelsen af aktiver er på et rimeligt højt niveau, og de farer, der lurer, er relativt store. Så i øjeblikket foretrækker vi at lade noget af afkastet ligge på bordet, hvis det er nødvendigt. I et sådant miljø vil vi ikke tage overdreven risici,« siger Nicola Mai, der har titel af executive vice president i Pimco.