Investorerne er dybt bekymrede for fremtiden trods centralbankernes redningsaktion og nye kursrekorder.

Skønt aktierne er i rekordhumør, er investorerne ikke rigtig glade. Den eskalerende handelskrig påvirker væksten og virksomhedernes lyst til at investere. Og det får investorer til være forsigtige og søge ly i de gammelkendte havne.

Så skønt de amerikanske aktier satte kursrekord i denne uge, nåede guld – hvis kurs ofte går op, når aktiekurserne falder – også op i sin højeste kurs siden 2013. Og flere og flere penge dirigeres over i aktier, der svinger mindre i kurs.

Ifølge en ny måling fra Bank of America Merrill Lynch af stemningen hos investorerne er de ekstremt tilbageholdende og rimeligt pessimistiske. Målingen er foretaget før centralbankernes indikationer af at være klar til at sænke renten.

»Men spørgsmålet er, om centralbankerne kan sikre den økonomiske vækst, der er indbygget i de nuværende aktiekurser, med mindre handelskrigen afsluttes. Vi er selv rimeligt skeptiske, bl.a. fordi vi ser en negativ ændring af vækstmomentum,« siger investeringsstrateg Andreas Østerheden, Nordea.

Bank of Americas undersøgelse viser, at investorerne ser mere sort på aktiemarkedet, end de har gjort siden 2008. De har nedbragt deres aktieandel og øget andelen i kontanter og obligationer.

Nordea, der ligger neutralt i fordelingen af aktier og obligationer, har søgt mod danske realkreditobligationer og er gået fra cykliske industriaktier over i defensive aktier som medicinselskaber og fødevareproducenter med fokus på Europa.

Andre investorer er gået i guld, der i USA sidst på ugen blev handlet op i 1.400 dollars pr. ounce – det højeste siden 2013. Andre igen søger over i udbytteaktierne – selskaber med et godt cash flow og stabil udlodning af udbytte til aktionærerne.

»Udbytteaktierne klarer sig traditionelt bedre under kursfald end vækstaktier, fordi de løbende tilbyder investorerne en betaling,« siger Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank.

Centralbankernes antydninger af, at der er rentenedsættelser i pipelinen, har de seneste dage givet udbytteaktierne endnu mere luft. De superlave renter får investorer, der ønsker årlige udbetalinger fra deres investering, til i højere grad at vælge aktier med mange års tradition for udbytte.