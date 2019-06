Tal fra Danmarks Statistik tyder på, at danskerne vil fortsætte med at spare op.

Danskerne har polstret sig økonomisk med rekordstore indskud rundt om i landets banker, og meget tyder på, at opsparingsfesten vil fortsætte.

Sådan lyder det fra PFA på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser nemlig, at flere danskere regner med at kunne spare op i de kommende 12 måneder. Tallet for juni ligger på indeks 33, og det er det højeste niveau på denne side af finanskrisen.

»Der er ikke blot tale om, at vi mener at kunne spare op. Vi får rent faktisk også gjort det, når det kommer til stykket. For danskernes samlede opsparing i form af indlån er rekordstort. Dertil kommer, at mange indbetaler ekstra til deres pensionsordninger. Og endelig er afdrag på et fastforrentet boliglån igen blevet normen,« lyder det i en kommentar fra Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

Danskernes samlede indlån i bankerne nåede i slutningen af 2018 op på ca. 980 mia. kr. Flere økonomer har påpeget, at danskerne har langt flere penge stående i banken, end de har brug for. Danskerne burde derfor overveje at investere nogle af pengene, har argumentet lydt.

Fra PFA lyder der dog lidt andre toner.

»Danskerne opfører sig i dag snusfornuftigt og bruger højkonjunkturen til at polstre sig. Og dermed vil de være langt bedre rustet den dag, økonomien vender. På samme måde vil mange over et livsforløb have højere opsparing og dermed enten have bedre muligheder for selv at styre, hvornår de ønsker at trække sig fra arbejdsmarkedet, og/eller få en pensionstid med gode økonomiske muligheder som i arbejdslivet,« lyder det fra Carsten Holdum.