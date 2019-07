2018 gav nedtur for verdens rigeste mennesker efter aktiefald

Antallet af dollarmillionærer er faldet i hele verden i 2018.

2018 blev et mørkt år for verdens 18 mio. rigeste mennesker. For første gang i syv år blev deres samlede formue reduceret, viser den årlige opgørelse fra it-konsulentvirksomheden Capgemini.

De sørgelige kendsgerninger er ifølge Capgemini, at især tilbagegangen på aktiemarkedet sidste år kostede verdens dollarmillionærer et samlet tab på 2100 mia. dollar til 68.100 mia. dollar.

Og værst gik det ud over de ultrarige - det er dem, der har en kontant formue på over 30 mio. dollar. Hver især. Deres samlede formuetab er beregnet til 1500 mia. dollar.

Også en generelt langsom udvikling i regionale økonomier trækker de store formuer baglæns. Det mærkes mest markant hos dollarmillionærerne i Asien-Stillehavet, Kina og Europa.

De faldende formuer har også betydet en nedgang i antallet af rige, der opfylder betingelserne for at kunne kalde sig dollarmillionærer. I 2018 var 100.000 færre end året før, viser opgørelsen fra Capgemini.

Og også danske dollarmillionærer er ramt, så der kun var 96.000 danske dollarmillionærer tilbage i 2018 - eller 400 færre end året før.

- Generelt set, så afspejler faldet i antallet af kontante dollarmillionærer i Danmark en global økonomi, som taber fart. Samtidig slår sidste efterårs fald på de globale aktiemarkeder også igennem i tallene, forklarer Anders Sejersdal, der er administrerende direktør hos Capgemini i Danmark.

Men i Sverige er det ifølge Capgemini gået endnu hårdere for sig. Her er antallet af dollarmillionærer reduceret med 3000, mens der i Norge fandtes 174.000 personer med en formue på mere end 1 mio. dollar sidste år. Det var 4000 flere end året før.

I Storbritannien har ikke mindst kaos omkring brexit og den deraf følgende usikkerhed ramt dollarmillionærerne på formuen. Ved optællingen i 2018 var der 19.000 færre britiske dollarmillionærer end året før.