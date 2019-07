Forbrugerombudsmand holder ekstra øje med boligportaler

De danske boligportaler skal blive bedre til at informere brugerne om, at de kan blive opkrævet penge ved tilmeldinger. Forbrugerombudsmanden vil nu holde øje med portalerne og advarer om bøder ved overtrædelser.

Det er svært og nogle gange umuligt for de danske forbrugere at læse det med småt, når de forsøger at finde boliger på diverse boligportaler.

Det er konklusionen fra Forbrugerombudsmanden, der i en pressemeddelelse nu advarer portalerne om, at hvis de ikke overholder reglerne og informerer brugerne ordentligt, vanker der bøder.

»Boligportaler har, ligesom alle andre virksomheder, pligt til at oplyse forbrugerne klart og forståeligt om et abonnements pris og bindingsvilkår. Med dette tiltag håber vi, at alle boligportaler fremover vil oplyse tydeligt, hvad det koster at søge boliger på portalerne,« lyder det fra forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Institutionen oplyser, at der er eksempler på, at forbrugere har klaget over, at de kan få en gratis prøveperiode, men at de ikke bliver oplyst om, at der herefter følger en betalingsperiode mod betaling. Der har også været klager over, at forbrugerne først kan opsige abonnementsaftalen efter et bestemt tidsrum, uden at de har fået oplysninger om det, da de tegnede abonnementet.

Juli og august er typisk de måneder, hvor der er stor søgning på lejeboliger pga. studiestart, og derfor opfordrer forbrugerombudsmanden portalerne til at få styr på tingene.

Ellers kan der vanke bøder.

»Vi har valgt at sætte fokus på boligportalers abonnementsvilkår netop nu, da der er ekstra pres på lejeboligmarkedet om kort tid. Mange studerende er på vej ud at finde et sted at bo, og boligportalerne er et af de steder, mange søger bolig,« skriver Christina Toftegaard Nielsen.

Ifølge forbrugeraftaleloven skal forbrugeren ved indgåelsen af en abonnementsaftale vide, hvad abonnementet indebærer, hvad prisen er, hvor længe abonnementet gælder, bindingsperioden og betingelserne for at opsige aftalen.

Hvis disse oplysninger ikke er givet klart og forståeligt inden indgåelsen af abonnementsaftalen, er forbrugeren ikke bundet af aftalen, skriver forbrugerombudsmanden i meddelelsen.