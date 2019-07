Kurserne falder: Så meget dyrere bliver din låneomlægning

Et kursfald på to point betyder stort set ingenting for den månedlige ydelse. Men restgælden stiger.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

De pludselige kursfald på de populære 1 pct. lån bør ikke give anledning til mange søvnløse nætter. Selvom kurserne er faldet mærkbart siden 1. juli, bliver de nye lån kun nogle få kroner dyrere i ydelse.

De største konsekvenser af kursfaldet kan måles på restgælden. Et lån på 1 mio. kr. får en restgæld, der er 19.000 kr. højere, hvis lånet er med afdrag, og 24.000 kr., hvis det er afdragsfrit, viser beregninger fra Totalkredit.

»Kurserne har fået et hak i tuden de seneste uger. En mærkbar rentestigning og følgende kursdyk vil fungere som en effektiv bølgebryder for konverteringsbølgen, men der er vi slet ikke endnu. Renten skal højere op, før konverteringsbølgen for alvor bremser op,« mener Jeppe Borre, der er chefanalytiker i Totalkredit.

Konsekvenser af at omlægge et 2 pct. lån med afdrag:



2% 1% lån 1/7 1% lån nu Forskel Kurs

99,10 97,05

Mdl. ydelse før skat 4.700 kr. 4.260 kr. 4.330 kr. 70 kr. Mdl. ydelse efter skat 4.120 kr. 3.910 kr. 3.980 kr. 70 kr. Mdl. afdrag 2.440 kr. 2.910 kr. 2.960 kr. 50 kr. Hovedstol 1.000.000 kr. 1.031.000 kr. 1.050.000 kr. 19.000 kr. Kontantrestgæld 1.000.000 kr. 1.020.000 kr. 1.017.000 kr. 3.000 kr. Samlet ydelse før skat 1.392.000 kr. 1.274.000 kr. 1.297.000 kr. 23.000 kr.

Kilde: Totalkredit

Et lån med afdrag bliver altså kun 70 kr. dyrere om måneden på grund af kursfaldet.

Danske boligejere er blevet forkælet med topkurser de seneste år. En kurs på 97 er set i historisk sammenhæng høj. En gammel tommelfingerregel siger, at kursen skal ligge på 95 eller derover, før det giver mening at lægge om.

Den grænse er 1 pct. lånet uden afdrag tættere på.

Konsekvenser af at omlægge et 2 pct. lån uden afdrag:



2% 1% lån 1/7 1% lån nu Forskel Kurs

98,10 95,80

Mdl. ydelse før skat 2.550 kr. 1.660 kr. 1.700 kr. 40 kr. Mdl. ydelse efter skat 1.900 kr. 1.230 kr. 1.260 kr. 30 kr. Hovedstol 1.000.000 kr. 1.041.000 kr. 1.065.000 kr. 24.000 kr. Kontantrestgæld 1.000.000 kr. 1.019.000 kr. 1.018.000 kr. 1.000 kr. Samlet ydelse før skat 1.517.000 kr. 1.392.000 kr. 1.426.000 kr. 34.000 kr.

Kilde: Totalkredit

Trods kursfaldet bliver ydelsen blot 40 kr. højere om måneden.

Omkostninger ved omlægning Lån uden afdrag: Kurtage 1.527 kr., lånoptagelsesgebyr 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., fastkursaftale 500 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.065 kr., renter og bidrag 361.228 kr., omkostninger i alt 372.960 kr.

Kurtage 1.527 kr., lånoptagelsesgebyr 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., fastkursaftale 500 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.065 kr., renter og bidrag 361.228 kr., omkostninger i alt 372.960 kr. Lån med afdrag: Kurtage 1.525 kr., lånoptagelsesgebyr 3.500 kr., sagsekspedition 3.500 kr., fastkursaftale 500 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.050 kr., renter og bidrag 247.445 kr., omkostninger i alt 259.161 kr.

I Totalkredit tror man fortsat på en større konverteringsbølge, men nedjusterer nu skønnet for omfanget på grund af kursfaldene.

»Vi taler fortsat om 1 pct.-lån som det toneangivende med ganske fornuftige konverteringsmuligheder for mange. Selvom vi nedjusterer vores forventning til det samlede konverteringsomfang en anelse til 175-185 mia. kr. mod knap 200 mia. tidligere, er vi fortsat på vej mod den største konverteringsbølge nogensinde,« vurderer Jeppe Borre.

Friske tal fra realkreditinstitutterne viser, at indfrielserne af fastforrentede lån nu er oppe på 87,9 mia. kr. Alene i sidste uge blev der indfriet lån for 26 mia. kr. Fristen for at opsige boliglån udløber den 31. juli.