Se listen: Her er huspriserne nået over toppen fra finanskrisen

Det er kun i et lille antal af landets kommuner, at priserne på huse nu ligger markant over den tidligere top.

Husejerne i 25 af landets kommuner har grund til at glæde sig. Her ligger huspriserne nemlig nominelt over den tidligere top, der blev nået tilbage i 00’erne. Det viser beregninger, som Nordea Kredit har lavet for Finans.

»I godt en fjerdedel af alle kommuner er husene aldrig blevet solgt for højere priser end i dag. En stor del af prisstigningen kan forklares med de lave renter, pæne lønstigninger, og en stor tilflytning af købestærke familier. Det er særligt i kommunerne tæt på hovedstaden, Aarhus og Aalborg, at priserne er væsentligt højere i dag, end på toppen,« siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit.

Opgørelsen tæller alle landets kommuner eksklusive ø-kommunerne Fanø, Læsø, Samsø og Fanø, da datamængden herfra er for lille. Beregningerne tager udgangspunkt i et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter. Der er regnet i nominelle priser, og der er dermed ikke taget højde for inflationen i perioden.

Inddeler man de enkelte kommuner i intervaller for, hvor meget priserne nu ligger over den tidligere top, viser det sig, at priserne i 10 kommuner nu er mellem 0 og 100.000 kr. over den tidligere top.

I fem kommuner for kan det gennemsnitlige hus sælges for 100.000-250.000 kr. mere end på den tidligere top, mens det i seks kommuner kan sælges for mellem 250.000 og 500.000 kr. mere end i de vilde dage i 00’erne.

Endelig kan husene i fire af landets kommuner sælges for 500.000 kr. eller mere end på toppen, der blev nået inden finanskrisen.

»Det er således kun et fåtal af kommuner, hvor de nuværende priser er stukket helt af fra det tidligere topniveau,« siger Lise Nytoft Bergmann.