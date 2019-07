Der er handlet et rekordstort antal villaer i år, men i juni dykkede salget.

Efter en begyndelse på året med et stigende salg har boligmarkedet tabt pusten i sommervarmen.

Både salget af villaer, rækkehuse og fritidshuse tog et dyk i juni i forhold til samme periode sidste år.

For villaer og rækkehuse faldt salget med 4,4 pct., mens salget af fritidshuse i juni lå 7,1 pct. under niveauet i juni 2018.

Juni er den første måned i år, hvor salget af villaer, rækkehuse og fritidshuse var lavere end i samme periode i 2018.

For ejerlejligheder har den tendens gjort sig gældende i hele 2019, og juni blev ingen undtagelse. Her lå salget af ejerlejligheder 8,9 pct. under niveauet i juni 2018.

Det svage sommersalg ændrer dog ikke på, at 2019 indtil videre har været et godt år for landets boligsælgere og ejendomsmæglere.

Således blev der i årets første seks måneder solgt 42.997 boliger. Det er en stigning på 1 pct. i forhold til samme periode sidste år.

»På trods af et ejerlejlighedssalg, der ligger syv pct. under sidste års niveau, når vi ser på første halvår, lander det samlede salg én pct. over niveauet i samme periode sidste år. Det er imponerende. Særligt fordi vi i de seneste fire år har oplevet ekstremt høje salgstal,« siger kommunikationsdirektør Birgit Daetz fra Boligsiden.dk.

Hun hæfter sig samtidig ved, at værdien af de solgte boliger stiger. I første halvdel af 2019 er der solgt for 94,4 mia. kr. boliger eller 521 mio. kr. om dagen.

»Når vi isolerer første halvår, er der på tre år sket en stigning i købesummen på 20 pct.svarende til 14,7 mia. kr. Det siger lidt om, hvad der er sket med priserne i en periode, hvor renten har været i bund,« siger Birgit Daetz.