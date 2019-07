Der er blevet rykket rundt på, hvad der betyder mest for danskerne, når de vælger ny bolig, viser undersøgelse fra EDC.

Klimadebatten er nu rykket ind i danskernes bevidsthed i forbindelse med valget af ny bolig.

Seks af 10 boligkøbere prioriterer en energirigtig bolig, viser en undersøgelse, som EDC har foretaget blandt 2.000 boligsøgende.

»Klimadebatten har tag i danskerne, og det gælder også valget af ny bolig,« udtaler Jan Nordmann, kommunikationschef i EDC i forbindelse med undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at et energirigtigt varme- og ventilationsanlæg topper listen over de tekniske foranstaltninger, der betyder mest ved et boligkøb. Andenpladsen bliver indtaget af en hurtig internetforbindelse. For få år siden viste en tilsvarende undersøgelse, at en hurtig internetforbindelse var det vigtigste.

De fleste angiver fortsat, at de er på udkig efter en energirigtig bolig på grund af økonomien, men 37 pct. af de adspurgte har angivet, at de gør det af hensyn til miljøet.

»Det er i mine øjne en markant holdningsændring, at så mange prioriterer et lavt energiforbrug primært af hensyn til klimaet og miljøet. Tidligere var det i høj grad alene de økonomiske fordele, der fik boligkøberne til at interessere sig for energiforbruget,« lyder det fra Jan Nordmann.

Ser man på besvarelserne ud fra geografien, er der flest personer på Sjælland og i området omkring København, der går efter en energivenlig bolig - med miljøhensyn for øje.

»Jeg tror, at rigtig mange af os det seneste år har oplevet noget, der nærmest ligner en folkebevægelse, hvor man blandt familie, venner og kolleger taler mere og mere om, hvad vi hver især kan bidrage med, for at nedbringe CO2-udledningen og i øvrigt gavne miljøet,« siger Jan Nordmann.

»Det gælder naturligvis også på boligområdet. Samtidig mærker vi en stigende forståelse for, at miljørigtighed koster lidt ekstra. Boliger med fine energimærker koster i reglen lidt mere, men når de efterfølgende års besparelser på energiforbruget indregnes, ender vi som oftest med en særdeles fornuftig totalløsning, også økonomisk set,« siger Jan Nordmann.