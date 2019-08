Ny forsinkelse: 80.000 boligejere har ikke fået svar på ejendomsvurderinger

Det skaber usikkerhed og lægger en dæmper på hele boligmarkedet, at boligejerne stadig ikke ved, hvad det kommende ejendomsvurderingssystem kommer til at betyde for dem, påpeger Realkredit Danmark.

De nye ejendomsvurderinger er stødt på endnu en forsinkelse.

Tidligere var det planen, at 80.000 boligejere skulle have nye vejledende ejendomsvurderinger i juli. Den tidsfrist har Skatteministeriet misset. Fanebladet i kalenderen viser august, og ingen boligejer har endnu fået en ny vurdering.

»Det er korrekt, at tidspunktet for udsendelse er blevet rykket fra lige inden til efter sommerferien. I månederne umiddelbart efter sommerferien får 80.000 boligejere mulighed for at modtage en vejledende vurdering,« oplyser Skatteministeriet i et skriftligt svar.

Formålet med de vejledende ejendomsvurderinger er, at boligejerne skal have mulighed for at komme med input om deres oplevelser af de nye vurderinger og kommunikationen omkring dem.

Den feedback kan bruges i arbejdet med at lave de endelige vurderinger, som efter planen skal sendes ud fra 2020. Men de vejledende vurderinger kommer altså senere end oprindeligt planlagt.

»Det skyldes dels en række tekniske årsager, dels mere praktiske årsager, så de berørte boligejere ikke er på sommerferie, når de modtager tilbud om en vejledende vurdering, eller der ikke er medarbejdere ved telefonerne til at besvare deres eventuelle henvendelser,« skriver Skatteministeriet.

Nordea Kredit er blevet oplyst om, at algoritmerne, der skal lave beregningerne bag de nye vurderinger, er på plads, men at der er problemer med sagsbehandlingssystemet, der bl.a. skal håndtere klager fra borgere.

»Hvis algoritmerne er på plads, og vurderingerne dermed er tilgængelige, er det ærgerligt, at man ikke sender dem til borgerne. Også selv om borgerne ikke kan klage over dem, fordi sagsbehandlingssystemet ikke er på plads. Nogle steder i landet er det ret mange penge, der med de nye vurderinger er på spil for boligejere,« siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit.

Realkredit Danmark peger på, at det skaber usikkerhed, at boligejerne endnu ikke ved, hvad det nye vurderingssystem kommer til at betyde for dem. Den usikkerhed lægger en dæmper på hele boligmarkedet, påpeger realkreditselskabet.

»Uden at kende bevæggrundene for udskydelsen, illustrerer det, at der stadig er udfordringer med at få systemet til at spille. Og det øger risikoen for, at hele systemet forsinkes,« siger Christian Hilligsøe-Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark.

Jyske Bank er ikke overrasket over, at endnu en forsinkelse har ramt det nye ejendomsvurderingssystem.

»Det er enormt vanskeligt at lave ejendomsvurderinger. Specielt de steder hvor der ikke er mange handler. Og det er ekstra svært, fordi man også skal vurdere grunde, og mange steder i landet er der ikke grunde i fri og almindelig handel. Så der er ikke noget at sammenligne med. Spørgsmålet er, om det ikke ville være sundt at gentænke hele systemet og ændre princip,« siger Mikkel Høegh, der er boligøkonom i Jyske Bank.

De nye ejendomsvurderinger skal rette op på fejl i det gamle system, hvor det har vist sig, at bl.a. 29.000 boligejere har betalt ca. 150 mio. kr. for meget i grundskyld.

Det har ikke været muligt at få svar fra Skatteministeriet om, hvorvidt forsinkelsen vil ramme det endelige system.