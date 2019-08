Nye beregninger viser, at der er stor usikkerhed om økonomien for danskere, der skal have ret til tidlig pension.

Danskerne skal for alvor skal have skruet op for deres opsparing til pension, hvis de skal kunne trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet og samtidig bevare deres nuværende levestandard.

Det viser nye beregninger fra Forsikring & Pension, skriver Berlingske.

Torsdag har statsminister Mette Frederiksen indkaldt Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation til det første møde om tidligere pension for nedslidte.

Hvordan ordningen helt præcist bliver skruet sammen, vides endnu ikke. Men Forsikring & Pension har regnet på, hvad en tidligere pension betyder for eksempelvis en person, som er født i 1983 og er uddannet murer i 2003.

Altså den persontype, som ventes at blive omfattet af det nye pensionsudspil.

Hvis vedkommende skal kunne gå på pension efter 40 år på arbejdsmarkedet - og derefter opretholde samme levestandard - kræver det, at personen sparer 30 pct. af sin løn op til pension gennem hele arbejdslivet.

Det er to en halv gang så meget, som de fleste faglærte sparer op til pension i dag, skriver Berlingske.

»Problemet for dem, som trækker sig tidligere tilbage, er, at de enten får en meget lav indkomst, når de forlader arbejdsmarkedet, eller også skal de spare ret meget ekstra op til pension. Vi går ikke ud og siger, hvad der er rigtigt og forkert, når det drejer sig om de offentlige pensioner, men det er meget vigtigt, at man sammentænker en differentieret pension med for eksempel arbejdsmarkedspensionerne,« siger adm. direktør i F&P Per Bremer Rasmussen, til Berlingske.

Når der skal spares væsentligt mere op, skyldes det især, at pensionen skal række væsentligt længere. Vi lever nemlig længere og længere, og det stiller os med tre valg, mener Søren Andersen, der er selvstændig aktuar og pensionsekspert.

Vi skal enten blive længere på arbejdsmarkedet, spare mere op til pension eller indstille os på en lavere levestandard, når vi engang trækker os tilbage fra arbejdsmarkedet, siger han til Berlingske.

Det er endnu uvist, om Mette Frederiksen kan skaffe politisk aftale om tidligere pension. Den nye beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, skal stå i spidsen for forhandlingerne, skriver Berlingske.