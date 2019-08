Her har boligmarkedet overrasket mæglerne

De mellemstore byer og pendlerbyerne bliver fremhævet som områder, der vil komme mere på banen.

Med mindre man besidder okkulte evner eller har en fungerende krystalkugle, kan det være svært at se ud i fremtiden.

Men ikke desto mindre kan man jo give det et forsøg - og det var det nogle af landets mæglerkæder forsøgte at gøre i starten af året, da Boliga.dk spurgte dem, hvilke områder i landet, der især var værd at holde øje med på boligmarkedet i 2019.

Ejerlejlighedsmarkedet i København blev fortsat anset som en af de helt store spillere, men især de mellemstore byer og pendlerbyerne blev fremhævet som områder, der ville komme mere på banen.

Men hvordan er det så gået her halvvejs igennem året - holder forudsigelserne stik?

- Det er sådan set gået som prognoserne forudsagde. Sommerhusmarkedet er måske blevet lidt stærkere end ventet, hvor vi især kan fremhæve Odsherred, hvor salget er gået og går forrygende, siger Thomas Hovgaard, der er kommunikationschef hos Nybolig og Estate til Boliga.dk.

Mellemstore kommuner hægter sig fast

Odsherred bliver også fremhævet - sammen med Kalundborg - hos mæglerkæden Home.

- Begge steder har sommerhusmarkedet overgået sidste års salg indtil videre. I Odsherred Kommune er priserne det seneste år steget omkring 20 procent, mens de øvrige regioner faktisk viser større eller mindre fald, siger boligmarkedsanalytiker hos Home, Henrik Hauthorn Jensen.

Hos Nybolig har de også oplevet, at det er de mellemstore kommuner længere væk fra de store byer - særligt i Jylland - der har overrasket positivt.

- Top fem over de kommuner, hvor den procentmæssige stigning i antal handler er størst, er stort set kun repræsenteret af små og mellemstore, jyske kommuner. Forrest i feltet finder vi Lemvig Kommune skarpt forfulgt af Hedensted, Stevns syd for Køge, Jammerbugt og Struer Kommune, siger Signe Poulsen, der kommunikationsansvarlig hos Danbolig, til Boliga.dk.

- Der skal naturligvis tages højde for, at stigningen i de mindre kommuner er sket fra et lavere niveau, men tallene bekræfter os i, at de seneste års opsving i og omkring de store byer er nået længere ud i landet, siger hun.

Resten af året

Hvis man ser på resten af året, vil Kalundborg fortsat være en af de steder, der mærker en positiv udvikling, ifølge Henrik Hauthorn Jensen:

- Der er en ny motorvej på vej til Kalundborg og Næstved i 2023. Det, forventer vi, vil smitte positivt af på boligmarkederne i de to kommuner, da det vil forkorte transporttiden til Hovedstaden, hvilket er vigtigt for mange yngre børnefamilier med job i Københavnsområdet, når de skal købe hus, siger han til Boliga.dk.

Også hos Danbolig ser de lyst på boligmarkedet udenfor de store byer i den sidste halvdel af 2019.

- For landet som helhed er der blevet solgt to procent flere boliger i årets første seks måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Det er primært et større antal handler udenfor de store byer, der trækker udviklingen op, og den tendens forventer vi også at se resten af året, siger Signe Poulsen.