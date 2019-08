Dansk velhaver risikerer skattesmæk på 196 mio. kr.

Skattestyrelsen forlanger 196 mio. kr. af udlandsdanskeren Jeffrey Galmond. Mandag begynder ankesagen ved Østre Landsret.

Den danske advokat Jeffrey Galmond, der i de seneste 11 år har boet i Schweiz, indleder mandag endnu et kapitel i sit mangeårige slagsmål med de danske skattemyndigheder.

Det skriver Børsen.

Sagen drejer sig om en kæmpegevinst på 200 mio. dollars - næsten en mia. kr. - som Jeffrey Galmond indkasserede i 2018 i forbindelse med salget af aktier i et russisk teleselskab.

Dengang var Jeffrey Galmond stadig bosiddende i Danmark og derfor skattepligtig. Han indgav indkomsten som aktieindkomst, men Skat mente, at der var tale om et honorar - og krævede derfor yderligere 196 mio. kr. af Jeffrey Galmond.

I 2018 kom Københavns Byret frem til, at det danske skattevæsen har ret, og at Galmond derfor skal betale de mange millioner.

Nu er turen så kommet til ankesagen, der skal køre ved Østre Landsret frem til starten af oktober, skriver Børsen.

Hverken Jeffrey Galmond eller hans advokat har ønsket at kommentere sagen i pressen.

Jeffrey Galmond, der er 69 år og russisk gift, har udover Danmark slået sine folder blandt andet i Tyskland og i Rusland. Da kom han på nært hold af it-minister Leonid Reiman, som er personlig ven af Vladimir Putin.

Jeffrey Galmond blev i sin tid tiltalt af den tyske anklagemyndighed for at have hvidvasket 150 mio. dollars for den russiske minister. Men tiltalen faldt til jorden i 2012.

I starten af 00'erne var Jeffrey Galmond desuden en af hovedpersonerne i et spektakulært opgør om magten over den russiske teleindustri. Hans modstander var den russiske oligark Mikhail Fridman.

Jeffrey Galmond flyttede fra Danmark i 2008, da han solgte sit hus ved Rungsted Kyst.