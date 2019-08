En milliard dollars for en ubebygget grund var alt, alt for meget.

En af USA's dyreste grunde er blevet solgt for en slik.

Hvordan kunne det gå til?

Grunden med kaldenavnet »The Mountain« eller »bjerget« på dansk blev udbudt til en milliard dollars, altså ca. 6,5 milliarder kroner.

Men grunden er netop blevet solgt for 100.000 dollars, altså lidt over 600.000 kroner, på en tvangsauktion.

Det skriver Wall Street Journal.

»Bjerget« er en ubebygget grund i Los Angeles, Californien på i alt 63 hektar, hvor de 14.000 m2 er klar til at blive bygget på.

Grunden ligger med udsigt over Bel-air og Hollywood Hills, og den blev sat til salg for et år siden til en pris, der fik kritik for at være ekstremt urealistisk. Flere medier skrev, at det var den højeste pris for en ubebygget grund i USA nogensinde.

I denne uge blev grunden så solgt på en tvangsauktion, og den blev købt af en fond, der er stiftet til minde om afdøde Mark Hughes, nemlig The Hughes Family Trust.

Mark Hughes, der var stifter af Herbalife og døde i år 2000, ejede oprindeligt grunden, og siden har der været en række retssager, alliancer og konkurser involveret i grunden.

Hos Los Angeles Times kan du læse den dybere baggrundshistorie om grunden, der altså nu er kommet tilbage til Hughes-familien.

Der er for ca. 200 millioner dollars af gæld i grunden, og den kan derfor vise sige at blive en dårlig forretning for fonden, skriver mediet.

Repræsentanter fra fonden har ikke ønsket at kommentere historien, lyder det yderligere.