Forskellen er enorm: Her er Danmarks dyreste og billigste veje

Forskellen mellem de dyreste og billigste veje er mere end seks millioner kr.

Der er mere end seks millioner kroners forskel på, om du køber et gennemsnitligt 140 kvadratmeter stort hus på Danmarks dyrest eller billigst vurderede vej.

På Lille Dalby Bakker i Hedensted er en gennemsnitlig kvadratmeter nemlig vurderet* til at have en værdi på lige knap 2.150 kroner.

Det svarer til, at et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter har en værdi på godt 300.500 kr. - og denne beskedne vurdering gør altså adressen til landets absolut billigste.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Omvendt ser det - måske ikke så overraskende - ud i Hellerup lige nord for København. På den mondæne Hambros Allé mellem Strandvejen og Øresund lyder den gennemsnitlige offentlige vurdering af en enkelt huskvadratmeter nemlig på 47.130 kroner.

Dermed er den gennemsnitlige vurdering af et hus - som før - på 140 kvadratmeter oppe på knap 6,6 millioner kroner.

Stor forskel tæt på

Som med så meget andet er det naturligvis ikke kun et spørgsmål om at vælge det absolut dyreste eller det absolut billigste.

I Hellerup lyder den gennemsnitlige vurdering af en huskvadratmeter nemlig samlet set “kun” på 30.812 kroner, hvilket altså vil sige, at der er mere end 16.000 kroner pr. kvadratmeter at komme efter ved at vælge en anden adresse i området.

Dog med den undtagelse, at fire ud af landets fem dyrest vurderede veje alle har hjemme i Hellerup; også Lemchesvej, A N Hansens Allé og Høyrups Allé gør nemlig Hambros Allé følgeskab i toppen - mens Skodsborg Strandvej en anelse længere nordpå også er at finde blandt landets fem højst vurderede adresser.

I Hedensted er Lille Dalby Bakker - som ligger sydøst for byens centrum - da omvendt også betydeligt billigere end gennemsnittet i postdistriktet. Ifølge tal fra Boliga.dk lyder den gennemsnitlige vurdering af områdets huse nemlig på 9.522 kroner pr. kvadratmeter.

Blandt landets øvrige billigst vurderede adresser findes desuden Hvalfisken i Holstebro, Villerslevvej i Bedsted Thy, Asselsvej i Øster Assels og Siriusvej i Thyholm. Alle de fem veje har gennemsnitlige vurderinger på mellem 2.000 og 3.000 kroner pr. kvadratmeter.

Det for øjeblikket billigste hus, der er udbudt til salg i Danmark, ligger lige syd for Glamsbjerg på Fyn og er udbudt til salg for 99.000 kroner. Det dyreste ligger på Vedbæk Strandvej helt ud til Øresund -og her skal du have 74.901.000 kroner mere op ad lommen for at få mulighed for at skrue dit navneskilt på hoveddøren.

*Boliga.dk har opgjort den gennemsnitlige kvadratmeterpris ud fra de offentlige vurderinger af landets villaer og rækkehuse. Der er kun medtaget veje med min. 20 huse.