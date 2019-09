Skrappere krav til biler – hold godt øje, inden du køber

Fra den 1. september må der kun sælges nye personbiler, som lever op til strengere miljøkrav.

Kravene til bilers udstødning er nu blevet strammet endnu et hak.

Fra den 1. september skal alle nye biler opfylde miljønormen Euro 6d Temp. Det kan ifølge FDM betyde ventetid på nogle varianter, og samtidig skal bilkøbere være vågne.

Landets bilforhandlere kan nemlig få lov til at sælge biler med den gamle miljønorm et stykke tid endnu.

»Hvis du køber ny bil den kommende tid og får ’et godt tilbud’, kan det være værd at tjekke bilens Euro-norm. Er det ikke 6d Temp, får man i princippet en dårligere/ældre teknologi med større risiko for, at bilen kan blive forbudt i miljøzoner engang i fremtiden,« lyder det fra FDM.

De nye miljøkrav betyder især skrappere krav – dvs. renere udstødning – for diesel- og benzinbiler med direkte indsprøjtning. Nogle bilvarianter udgår muligvis midlertidigt, hvis bilproducenten ikke har kunnet nå at gennemføre en ny testmåling.

Andre forsvinder helt, fordi det kan være for dyrt og besværligt at få dem til at leve op til de nye krav, forudser FDM.

Selvom den 1. september er en skæringsdato, kan danske bilimportører typisk få dispensation til at sælge et mindre antal biler med den gamle norm – i hvert fald i nogle måneder.

Ifølge FDM bør bilforhandleren kunne oplyse om, hvorvidt en diesel- eller benzinbil lever op til Euro 6d Temp-normen.

Det er ikke kun kravene til udstødning, som har ændret sig. På samme tid sidste år trådte en ny målemetode af bilernes kilometertal i kraft.

Den nye målemetode betyder, at bilerne nu testes på en mere realistisk måde. Konsekvensen er dårligere, men mere virkelighedsnære km pr. liter-tal.

Når bilerne på papiret nu kører kortere på literen, skyldes det flere ting. For det første er f.eks. særlig letkøbsolie, tilklistring af sprækker og ekstra højt dæktryk ikke længere tilladt, når bilerne testes.

For det andet er selve testkørslen på rullefeltet mere krævende. Bilerne testes ved højere fart, lavere temperatur, kraftigere accelerationer og mindre tomgangstid. Alt sammen skal gøre testresultaterne mere virkelighedstro.