Middellevetiden står stille, men danskerne skal stadig arbejde længere

Middellevetiden stagnerer som i mange andre vestlige lande, men danskernes pensionsalder skal blive ved med at stige.

Danskerne lever længere, og derfor skal pensionsalderen stige. Sådan lyder det, når politikerne skal forklare, hvorfor folkepensionsalderen nu stiger og formentlig kommer til at stige resten af dette århundrede.

Men middellevetiden stiger ikke lige nu.

Dansk pensionsalder Folkepensionsalderen steg ved årsskiftet til 65,5 år.

Næste år stiger den til 66 år, og i 2022 vil folkepensionsalderen være 67 år.

I 2030 stiger folkepensionsalderen til 68 år.

Disse stigninger er vedtaget i Folketinget.

I 2020 skal regeringen ifølge velfærdsaftalen fra 2006 fremsætte lovforslag om at hæve folkepensionsalderen til 69 år i 2035.

Det skyldes, at danskerne trods stagnation i udviklingen i middellevetiden stadig har udsigt til mere end 14,5 leveår efter folkepensionsalderen.

Velfærdsaftalen har som sigtemål, at pensionsalderen skal stige med et helt eller et halvt år i intervaller af fem år, indtil danskernes forventede otium er nede på 14,5 år.

Det har lange udsigter, og derfor forventes pensionsalderen at skulle stige resten af dette århundrede.

De seneste år er der kun lagt få måneder til danskernes forventede livslængde, og i 2018 stod den stille på 79 år for mænd og 82,9 år for kvinder. Billedet er det samme i en række andre vestlige lande.

I Holland har udfladningen af en stadig højere levealder fået politikerne til at tage tempoet ud af de allerede aftalte stigninger i pensionsalderen.

I Danmark står både regeringen og de øvrige forligspartier dog fast på velfærdsaftalen fra 2006.

Det betyder, at regeringen næste år skal fremsætte lovforslag om at hæve folkepensionsalderen til 69 år fra 2035. Det gælder for alle danskere født efter 1966.

Selv hvis middellevetiden ligefrem begynder at falde, som det nu sker i Storbritannien og USA, kan de danske politikere komme i den situation, at pensionsalderen skal blive ved med at stige, konstaterer arkitekten bag velfærdsaftalen, professor Torben M. Andersen.

»Sådan er velfærdsaftalen lavet. Det skyldes, at levealderen tidligere er forbedret, og at forhøjelsen af pensionsalderen sker senere,« siger han.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard understreger, at han ikke er blind for, at opbakningen til velfærdsaftalen kan skride, selv om den er helt central for, at udgifter og indtægter i velfærdsstaten hænger sammen.

Netop derfor er det ifølge ministeren afgørende at give danskere med mange års hårdt arbejde ret til folkepension før tid, sådan som regeringen gik til valg på.

»Hvis vi skal gøre os forhåbninger om, at der fortsat vil være folkelig og politisk opbakning til stigende pensionsalder, er det en væsentlig forudsætning, at vi justerer velfærdsaftalen, så der indgår en mulighed for tidlig pension,« siger han.

Regeringen har endnu til gode at fremlægge en konkret model.