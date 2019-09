Flere lande har fundet opskriften på tidlig folkepension til nedslidte

Postbude, skraldemænd og skolelærere får sammen med flere andre faggrupper ret til tidlig pension i Belgien. I Holland skal arbejdsgivere og fagforeninger nu udforme en tilsvarende liste.

Lene Andersen, f. 1964, skriver om privatøkonomi og investering for Finans. Hun er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole og har skrevet om alle facetter af den finansielle sektor i over 20 år. Hun har for nylig taget HD1 på CBS. Efter et kort stop i Danske Banks informationsafdeling arbejdede hun 14 år på Dagbladet Børsen, før hun skiftede til Morgenavisen Jyllands-Posten i 2003. Lene har en fjern fortid i en væddeløbsstald og mener stadig at kunne spotte vinderne. Fodbold ser hun helst live på Alten Försterei hos FC Union Berlin.

Dorte Ipsen Boddum, f. 1969, er politisk reporter på Finans. Dorte har igennem 12 år som journalist på Jyllands-Posten skrevet i spændingsfeltet mellem økonomi og politik. Hun har været erhvervsreporter, Christiansborgreporter og senest forsvarsmedarbejder. Dorte er oprindelig uddannet kandidat i engelsk og internationale studier men valgte at gå journalistvejen efter en kort karriere som underviser. Hun er uddannet fra DJH i 2001 med praktiktid på Jyllands-Posten. Dorte er bosat på Østerbro og holder bestemt af en latte, men bliv ikke overrasket, hvis der er Johnny Madsen i øregangen, for hun er vokset op ved Vesterhavet og har stadig saltvand i årene.

Mens danske politikere og andre strides om, hvorvidt det overhovedet er muligt, har flere europæiske lande allerede besluttet at give folk med tilstrækkeligt mange arbejdsår i tilstrækkeligt hårde fag ret til tidlig folkepension.

Det gælder bl.a. i Holland, hvor regeringen og arbejdsmarkedets parter for nylig indgik en ny pensionsaftale, som foruden gradvis forhøjelse af pensionsalderen også indeholder ret til offentlig pension tre år før tid.

I Holland udestår arbejdet med at udpege de særligt hårde fag. Det skal de hollandske arbejdsgivere og fagforeninger nu i gang med.

Den liste er allerede lavet i Belgien. Her figurerer job som postbud, togchauffør, renovationsmedarbejder, sygeplejerske, fængselsbetjent, buschauffør, pædagog, skolelærer og gymnasielærer.

Også de finske pensionsregler indeholder mulighed for offentlig pension før tid, mens 45 år på arbejdsmarkedet i sig selv udløser ret til pension i Tyskland.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard understreger, at Danmark selvfølgelig også kan finde en model, når andre europæiske lande kan.

»Det bekræfter mig i, at det ikke er raketvidenskab. Selvfølgelig er pensionsmodellerne mange steder anderledes end den danske, som er fuldt skattefinansieret, men ikke desto mindre er udfordringerne med at strikke en model sammen nogenlunde de samme,« siger han.

Regeringen har endnu ikke løftet sløret for, hvordan den vil opfylde løftet fra valgkampen om at give medarbejdere med godt og vel 40 år på arbejdsmarkedet ret til folkepension et par år før den gældende folkepensionsalder.

Til gengæld har regeringen gjort det klart, at der i første omgang kun er afsat 3 mia. kr.

Adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad understreger, at arbejdsgivernes indvendinger ikke går på teknikken, men på visdommen i at trække danskere ud af arbejdsmarkedet, når der er brug for folk.

»Regeringen må blive konkret i sine overvejelser, men mit udgangspunkt er helt grundlæggende det modsatte,« siger han.