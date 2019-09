Kursen på guld er steget mere end 25 pct. i løbet af det seneste år, og mange analytikere mener, at det kun er begyndelsen.

Lene Andersen, f. 1964, skriver om privatøkonomi og investering for Finans. Hun er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole og har skrevet om alle facetter af den finansielle sektor i over 20 år. Hun har for nylig taget HD1 på CBS. Efter et kort stop i Danske Banks informationsafdeling arbejdede hun 14 år på Dagbladet Børsen, før hun skiftede til Morgenavisen Jyllands-Posten i 2003. Lene har en fjern fortid i en væddeløbsstald og mener stadig at kunne spotte vinderne. Fodbold ser hun helst live på Alten Försterei hos FC Union Berlin.

Efter mange år uden den store investorinteresse er guld i den grad tilbage i investorernes fokus. Flere analytikere mener, at kurserne meget vel kan komme til at teste den tidligere prisrekord fra 2011 i de kommende år. På et år er guld steget godt 25 pct. til over 1.500 dollars pr. ounce.

Den store amerikanske Citibank venter, at guld om et til to år vil være brudt igennem sin hidtidige rekordpris og blive handlet over 2.000 dollars pr. ounce guld, svarende til 13.100 kr. pr. ounce eller godt 460 kr. pr. gram.

Saxo Bank venter også stigende kurser.

»Vi tror fortsat på stigende guldpriser. Både private og store investorer har fået øjnene op for, at investeringsfremtiden ser mere og mere udfordrende ud. Her fungerer guld traditionelt som sikker havn. Vi venter altså stigende kurser, men investor skal være forberedt på store udsving i kurserne undervejs,« siger Ole S. Hansen, chef for råvareanalyse i Saxo Bank.

Fakta om guld Investorer købte i 1. halvår 2.181,7 ton guld. Det er ifølge World God Council den største efterspørgsel i tre år.

En del af efterspørgslen skyldtes, at centralbanker købte over 374 ton guld, hvilket er det højeste i de 19 år, World Gold Council har fulgt markedet.

Guldbaserede investeringsfonde - ETF’er - øgede i 2. kvartal efterspørgslen med 67 ton til over 2.548 ton. En stor del af væksten fandt sted i Europa.

Kursen på guld var fredag den 13. september 1.504 dollars pr. ounce, svarende til ca. 9.850 kr. pr. ounce eller godt 340 kr. pr. gram guld.

Stigende usikkerhed på grund af handelskrigen mellem USA og Kina, frygten for en egentlig valutakrig og faldende global vækst er nogle af årsagerne til, at mange flere penge løber ind i guld.

Bevægelsen skubbes yderligere på vej af forventede rentesænkninger og af præsident Trumps tweets om, at renten på statsobligationer i USA bør sænkes til 0 eller derunder.

Herhjemme fylder guld traditionelt ikke meget hos investorerne.

Men Maj Invest Kontra, som giver afkast, når alle andre aktiver har det skidt, kan have op til 40 pct. af formuen placeret i guld. Lige nu fylder guld 25-27 pct., efter at afdelingen har indkasseret nogle af årets guldgevinster.

»Recessionsfrygten og udsigten til fortsatte centralbanklempelser får investorer til at søge over i guld. Med den store geopolitiske usikkerhed og risiko vil guld og ædelmetaller fortsat være vigtige bestanddele i Maj Invest Kontra,« siger seniorporteføljemanager Torsten Bech.

Noget af det, der har givet guldkursen ekstra fart på, er, at flere centralbanker har øget deres guldreserver bl.a. for at gøre sig mindre afhængige af dollars.

Centralbanker købte i 1. halvår mere end 374 ton guld, hvilket er det største boost til guldreserverne i mange år. Blandt de store opkøbere er Rusland og Kina.