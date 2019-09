Kurserne falder igen: 0,5 pct.-lån med afdrag i farezonen

Udsigt til, at begge 1 pct. lån kommer i spil.

Mandag kom 1 pct.-lånet uden afdrag i spil igen, tirsdag kan 1 pct.-lånet med afdrag være på markedet igen.

Kurserne på de lange realkreditobligationer falder fortsat, og mandag formiddag er kursen på lånet med afdrag faldet ned under kurs 100.

Og med kurser tæt på 95 begynder begge 0,5 pct.-lån at være uinteressante for mange boligejere, hvis målet er at få så lille et kurstab som muligt.

Det 30-årige 0,5 pct. lån er fortsat lidt billigere over alle 30 år end et 1 pct.-lån. Men hvis renten stiger, og lånet skal indfries før tid, er det en fordel at have et 1 pct.-lån, da man ikke skal realisere så stort et kurstab, mener boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

»I det nuværende rentemarked, hvor alt kan ske, kan det være en god idé at være lidt konservativ, når man vælger boliglån. Ønsker man at spekulere i rentestigninger, eller har man en klar forventning om at blive i sin bolig de næste 30 år, bør man vælge 0,5 pct.-lånet, siger hun.

Dette lån er nemlig en anelse mere kursfølsomt og er dermed optimalt, hvis man vil spekulere i rentestigninger og konvertere lodret.

0,5 pct. lånet med afdrag er ikke længere i fare for at blive ramt af indlåsning. Serien har nemlig vokset sig stor. Anderledes ser det ud med versionen uden afdrag.

Indlåsningseffekt kan opstå, hvis en obligationsserie er lille, og/eller ejet af få investorer. De vil typisk tage sig ekstra godt betalt, hvis boligejerne vil indfri lånet i utide.

Indlåsning er ikke en teoretisk størrelse. Flere serier er allerede ramt af indlåsning.