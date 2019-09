34 millioner kroners forskel: Se det dyreste hussalg i din kommune

Hellerup er topscorer i første halvdel af 2019.

På tværs af landet bliver huse hver dag sat til salg, fremvist, skøder bliver underskrevet - og nøgler bliver overdraget.

Det sidste er sket ikke mindre end 19.700 gange i første halvdel af 2019.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Og med et hussalg følger typisk en betydelig sum penge, der skifter hænder. Men alt efter hvor i landet, man befinder sig – er der rigtig mange millioner kroners forskel på, hvad kommunernes dyreste huse anno 2019 er handlet for.

Det er kommunerne Gentofte, Rudersdal og Vejle - der lægger adresser til første halvårs tre tophandler, der alle sammen er gået igennem til priser over 30 millioner kroner*.

Mens huskøberne i Tønder, Ærø og Læsø Kommune har skullet betale mindst, for at blive indehaver at titlerne som indehavere af årets hidtil dyreste villaer i kommunerne.

Dermed er der en prisforskel på over 34 millioner kroner, hvis man sammenligner det dyreste solgte hus i Gentofte med det tilsvarende i Tønder.

Tophandler

Det absolut dyrest handlede hus - på det offentlige marked - i 2019 er en villa på 536 kvadratmeter på Øregårds Allé i Hellerup. Den blev købt for 36 millioner kroner tilbage i februar.

Lidt længere nordpå er kommunens største handel en udsigtsvilla på Vedbæk Strandvej, hvis næsten 660 kvadratmeter bolig og grund med tennisbane direkte ned til Øresund gik til et hammerslag på lige præcis 34 millioner kroner.

Modsat de to andre højdespringere, er det ikke en tilsvarende Nordsjælland-kommune, der har landets tredjestørste tophandel, men derimod er det; Vejle Kommune i det østjyske.

Her slap køberne 30 millioner kroner for kommunens dyreste salg; en 436 kvadratmeter stor, moderne villa i glas og sten, der ligger i første parket til Vejle Fjord.

De tre kommuner, hvor køberne er sluppet fra tophandlerne med landets laveste salgspriser, finder vi ikke overraskende i de dele af landet, hvor husene som regel udbydes til salg for noget mere beskedne beløb.

Den mindste salgspris er i Tønder, hvor en 212 kvadratmeter stor murstensvilla - købt for 1.825.000 kroner - er kommunes hidtil dyreste handel i 2019. Det oplyser Boliga.dk.

På Ærø er kommunes dyreste handel et byhus fra 1886 på 212 kvadratmeter beliggende i Ærøskøbing - det gik til 1.920.000 kroner i juli.

Til sidst er det i Læsø Kommune, at en 123 kvadratmeter stor villa på Estrupvej blev solgt for 2.195.000 kroner - hvilket altså er den højeste pris i den jyske økommune i år – men den samlet set tredjemindste tophandel på landsplan.

https://www.boliga.dk/statistik/2019-09-16/858/her-er-det-dyreste-boligsalg-i-din-kommune

*Boliga har opgjort de dyreste villaer handlet i offentligt og frit salg i 2019 fordelt på kommuner - der tages forbehold for fejldata og fejlregistrerringer i forhold til eksempelvis ejendommens status og forsinkelser fra Tinglysningen.