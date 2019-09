Flere af verdens rigeste venter, at økonomien bliver ramt af en recession i 2020.

Frygten for en recession har fået flere af verdens rigeste til at skrue ned for risikoen og op for beholdningen af kontanter. Det viser rapporten Global Family Office Report, som storbanken UBS har lavet i samarbejde med Campden Research.

I forbindelse ud udarbejdelsen af rapporten har 360 såkaldte family offices - selskaber, der administrerer og investerer familiers formuer - deltaget i en undersøgelse. Rigmændenes pengetankene har i gennemsnit 6,2 mia. kr. under forvaltning, og undersøgelsen viser, at mange mia. kr. bliver rigget til for at kunne modstå en økonomisk nedtur rundt om hjørnet.

55 pct. af de adspurgte venter, at der vil komme en recession, når nytåret har forvandlet 2019 til 2020. Som forberedelse til dette har 42 pct. af de adspurgte skruet op for andelen af kontanter, mens 45 pct. har ændret på investeringsstrategien for at begrænse risikoen.

»Hvem ved, hvad der vil ske med brexit, hvad vil der ske i EU, og hvad der vil ske mellem USA og Kina? Der er så mange spørgsmål, og det kan have en dramatisk indflydelse på markedet. Generelt, tror vi, at vi har set toppen,« lyder det fra en unavngiven topchef i en af de pengetanke, der har deltaget i undersøgelsen.

13 pct. har ikke nogen plan i tilfældet af en økonomisk nedtur, mens 42 pct. har valgt at ændre på investeringsstrategien, så der er tørt krudt i tilfælde af, at der opstår muligheder i markedet.

»Vi har solgt ud af aktier og i stedet sat penge i obligationer og fast ejendom. Vi lægger også penge til side, så vi kan købe op i tilfælde af et crash,« lyder det fra en unavngiven investeringsdirektør, der har deltaget i undersøgelsen.

Det er dog langt fra alle, der tror, at en recession kommer lige rundt om hjørnet.

»Vi er på et sent stadie i konjunkturcyklussen. Men det kan sagtens fortsætte i et stykke tid, så jeg vil være meget overrasket, hvis der kommer en større recession i løbet af det kommende år eller to,« udtaler en unavngiven investeringsdirektør.

Og blandt nogle af de adspurgte var der en skepsis i forhold til at ændre strategien, fordi man har en forventning om, at der kommer en økonomisk nedtur.

»Jeg kender en masse mennesker, der i slutningen af 2016 og begyndelsen af 2017, traf beslutninger baseret på en tro om, at en økonomisk nedtur var nært forestående. De gik glip af en stigning på 20 pct. på aktiemarkedet,« lyder det fra et familiemedlem i undersøgelsen.