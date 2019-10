Det danske boligsalg klarede sig bemærkelsesværdigt godt i 3. kvartal på trods af et usikkert økonomisk miljø. Det skyldes især et stort salg af ejerlejligheder og sommerhuse.

På trods af frygten for en økonomisk nedtur er det danske boligmarked i overraskende god form. Ved slutningen af årets tredje kvartal ligger salget hos Danmarks største ejendomsmæglerkæde EDC 4 pct. højere, end hvad tilfældet var sidste år. Dermed tegner 2019 til at blive det bedste år for boligsalg siden 2005.

Det fortæller EDC i en pressemeddelelse.

Det er specielt ejerlejligheder og sommerhuse, der leder fremgangen. EDC oplyser, at salget af ejerlejligheder i tredje kvartal var godt 13 pct. bedre end samme kvartal sidste år. Det er overraskende, lyder det fra EDC's kommunikationchef, Jan Nordmann.

»Ved årets begyndelse forventede vi i bedste fald et salg på niveau med 2018, men nok med pil nedad. I stedet har det vist sig, at året med al sandsynlighed ender med en pæn pil opad, selvfølgelig under forudsætning af, at de sidste tre måneder af 2019 ikke falder helt anderledes ud. Det har overrasket os lidt, men det er en af den slags overraskelser, vi lever fint med.«

»Alle forventede en opbremsning i salget i de største ejerlejlighedsområder, nemlig hovedstaden og Århus bl.a. på grund af de meget høje priser, strammere krav til finansieringen og usikkerhed om kommende boligskatter. Vi må dog konstatere, at vi hos EDC selv i hovedstaden ser fremgang, idet vi har solgt 15 pct. flere ejerlejligheder i København i tredje kvartal i år sammenlignet med sidste år,« siger Jan Nordmann.

Også sommerhussalget er i topform hos EDC. Med 782 færdiggjorte handler siden starten af tredje kvartal er det nemlig det mest succesfulde kvartal for sommerhuse nogensinde. Det er især bemærkelsesværdigt, da sommerhussalget som regel er højest i andet kvartal.