Overset risiko ved billigt boliglån er væk

Flere boligejere har taget et 0,5 pct.-lån uden afdrag. Dermed er der ikke længere risiko for indlåsning, siger en privatøkonom.

Boligejere, der har optaget et fastforrentet 0,5 pct.-lån uden afdrag, har fået én ting færre at bekymre sig om. Det samme gælder for de boligejere, som overvejer at optage lånet.

Der er nemlig udstedt nok lån til, at man nu kan afblæse den såkaldte indlåsningsrisiko. Det fortæller privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, Brian Friis Helmer.

En tommelfingerregel for, hvornår en obligationsserie er uden risiko for indlåsning er, når seriestørrelsen runder 5 mia. kr. Og det er netop, hvad der er sket.

Totalkredit har nu samlet udstedt 0,5 pct.-obligationer med afdragsfrihed for 5 mia. kr.

»Det kan lyde meget teoretisk med indlåsningsrisiko, men der er altså tale om et vigtigt opmærksomhedspunkt, hvis seriestørrelsen på en obligation er meget lille. For det betyder rent faktisk, at man som boligejer risikerer at indfri lånet til en højere kurs, end man ellers kunne have forventet, og det derfor bliver dyrere at indfri lånet,« siger Brian Friis Helmer.

Indlåsningseffekt har kun betydning, hvis renten stiger. Så kan man indfri lånet til dagskurs og dermed skære i sin restgæld. Det kalder man en lodret konvertering.

Men hvis serien er lille, kan man ikke være sikker på at få en optimal kurs, fordi investorerne vil tage sig godt betalt for indfrielsen. Hvis renten falder yderligere, har man altid mulighed for at indfri til kurs 100.

Risikoen for indlåsning er størst på små obligationsserier, da der ikke er opbygget tilstrækkelig likviditet, som ejes af få investorer.

»Den gode likviditet i obligationsserien bag det 30-årige 0,5 pct.-lån med afdragsfrihed er godt nyt for de boligejere som pønser på en omlægning af deres realkreditlån, da vi samtidig har bevæget os ind i oktober, hvor opsigelsesfristen ligger og lurer ved udgangen af måneden,« siger Brian Friis Helmer.

Lige nu kan man få det 30-årige 0,5 pct.-lån med afdragsfrihed til en kurs i omegnen af 96. Det 30-årige 1 pct.-lån med afdragsfrihed ligger lige over kurs 100 og er dermed lukket. Det kan dog hurtigt ændre sig.

»Helt overordnet er der fordele og ulemper ved begge lån, for man kan ikke få i både pose og sæk. Man får det laveste kurstab på 1 pct.-lånet, men til gengæld en højere kursfølsomhed på 0,5 pct.-lånet. Samlet over hele lånets løbetid vil 0,5 pct.-lånet være billigst,« fastslår Brian Friis Helmer.