Boligejernes lånelyst er på et rekordhøjt niveau

Den historisk lave rente giver mange boligejere appetit på at omlægge deres lån, oplyser Finans Danmark.

Aldrig før har de danske boligejere taget så mange nye realkreditlån, som de gjorde i tredje kvartal.

Ifølge tal fra Finans Danmark, interesseorganisation for finanssektoren, blev der i perioden juli, august og september taget nye lån for 200 milliarder kroner.

Det er 26 milliarder kroner mere end den nu forhenværende rekord fra første kvartal i 2003.

Hovedparten af de 200 milliarder kroner er omlægninger af eksisterende lån. Og næsten ni ud af ti nye lån er med fast rente, fortæller Finans Danmark.

- Mange boligejere har valgt at omlægge deres lån for at få et billigere lån nu, hvor renten er historisk lav.

- Det har været muligt at få 30-årige lån med en fast rente på 0,5 procent eller 1 procent, siger Peter Jayaswal, direktør for Realkredit og Ejendomsfinansiering i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

Når boligejerne lægger deres lån om, vælger en del af dem også at tage større lån.

I tredje kvartal er det samlede udlån steget med 37 milliarder kroner, der blandt andet også dækker tillægsbelåning.

Ifølge Finans Danmark er det i alle landets kommuner, at lånelysten stiger.

/ritzau/