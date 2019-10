Parcelhuse sælges hurtigere: Her er salgstiden mere end halveret

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Mens salgstiden for ejerlejligheder fortsætter med at stige, er det blevet markant hurtigere at sælge parcelhuse.

Sammenlignet med 2015 er salgstiderne på landsplan faldet med 25 pct., viser Boligsidens seneste markedsindeks.

Specielt én region skiller sig ud, og det er Bornholm. På solskinsøen er salgstiden faldet med 67 pct. på fire år

I tre landsdele er faldet på mere end 25 pct. Det gælder på Fyn, i Sydjylland og i Vest- og Sydsjælland. Her er den gennemsnitlige salgstid faldet med cirka 60 dage på de fem år.

I Danmark tager det i dag i gennemsnit 150 dage at sælge en villa eller et rækkehus. Og selvom kurven for salgstiderne de fleste steder fortsat er nedadgående, er der også enkelte landsdele, hvor salgstiden er steget siden 2015. Det gælder i København By og omegn.

Alligevel sælges boligerne stadig hurtigst der.

»København var det første sted, man mærkede effekterne af rentefaldet i 2015. Her var salgstiden i 2015 allerede faldet til de 75 dage. Men huspriserne stiger ikke længere så meget i København og omegn, og prissætter man sin bolig for højt, får det negative konsekvenser for salgstiden,« siger kommunikationsdirektør for Boligsiden, siger Birgit Daetz.

De landsdele, hvor fremgangen nu er størst, har tidligere været ramt af ekstra lange salgstider. Derfor er salgstiderne trods det markante fald stadig længere end i og omkring de store byer.

Mest bemærkelsesværdig er udviklingen på Bornholm. Det store fald betyder nemlig, at salgstiderne på øen nu hører til blandt de absolut laveste i hele Danmark.

»Det er mærkbare ændringer. På Bornholm taler vi om en reduceret salgstid på næsten 200 dage siden 2015. Dermed er solskinsøen med i toppen af listen over de hurtigst sælgende områder i Danmark og lægger sig lige i hælene på København, konstaterer Birgit Daetz.

Den gennemsnitlige salgstid på Bornholm i september 2015 var 293 dage. Det var på det tidspunkt det højeste niveau ud af de 11 landsdele.

I samme periode er salgspriserne på Bornholm steget med mere end 2.000 kr.per kvadratmeter, og der er kommet væsentlig færre huse i udbud.

»Det bidrager selvfølgelig til at øge efterspørgslen på markedet. Og måske har flere danskere også fået øjnene op for Bornholm i takt med de seneste års store fokus på Folkemødet,« siger Birgit Daetz.