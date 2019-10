Danskere med fast arbejde har brug for julehjælp

i hjælpeorganisationerne regner man med endnu flere ansøgere end nogensinde før.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Selv folk med fast arbejde har brug for julehjælp. I 2018 var 60 pct. af ansøgerne til julehjælp således folk med ufaglært arbejde.

Det er ved at være tid til at søge om julehjælp, og i hjælpeorganisationerne regner man med endnu flere ansøgere end nogensinde før, skriver Fagbladet 3F.

Det er et varieret felt af ansøgere. Der er både ufaglærte og folk, der står udenfor arbejdsmarkedet. Der ingen garanti for at få hjælp, selv om man ansøger. Det afhænger af, hvor mange penge hjælpeorganisationerne kan indsamle.

Mødrehjælpen er en af organisationerne og modtog sidste år ca. 8.500 ansøgninger. Heller ikke her var der penge nok til alle ansøgere.

»Igen i år håber vi på velvillig støtte fra de mange danskere, virksomheder og fonde, der plejer at give bidrag til vores indsamling. På den måde kan vi sikre, at hjælpen når frem til de familier, der har allermest brug for den, siger direktør for Mødrehjælpen, Ninna Thomsen, til Fagbladet 3F.

Der er ikke kun julehjælp, der kan søges om. Der er også mulighed for at hjælp til ferie eller konfirmationer. Også her er der kommet flere ansøgninger end sidste år.

I september blev der indgået en politisk aftale, der skulle kompensere børnefamilier med lave indtægter med et midlertidigt økonomisk tilskud.

Men pengene er først til rådighed i det nye år. Det lægger yderligere pres på hjælpeorganisationerne.