Sexistisk bemærkning koster investeringsselskab 1,7 mia. kr. - foreløbig

Bemærkninger med sexistiske undertoner bliver kostbar for investeringsselskab.

Den øverste chef for investeringsfirmaet Fisher Investments, Kenneth Fisher er kommet i et alvorligt og dyrt stormvejr efter at han ved flere lejligheder er kommet med sexistiske bemærkninger.

Episoderne, som er beskrevet af den amerikanske nyhedskanal, CNBC, har foreløbig kostet Fisher Investments 248 mio. dollars (ca. 1,7 mia. kr.), da den pensionsfond, som Bostons bystyre varetager, omgående har trukket sine penge ud.

Også i Philadelphia og Michigan har man afbrudt samarbejdet. Fidelity overvejer at trække sine 500 mio. dollars (ca. 3,5 mia. kr) ud.

Kenneth Fisher har undskyldt sine bemærkninger, der blev fremsat under en konference.

»Nogle af de ord og sætninger, jeg brugte under en konference for nylig for at understrege nogle pointer, var helt klart forkerte, og jeg skulle ikke have fremsat dem. Jeg undskylder dybt,« lyder det bl.a. fra Kenneth Fisher.

Det er CNBC, der har fået fat i en lydoptagelse fra konferencen. Her bringes uddrag af klippene, og det skal understreges, at de kun bringes for at man selv kan vurdere alvoren og niveauet af bemærkningerne.

»Penge og sex. Det er de to mest private ting for de fleste mennesker.«

»Det er, som at gå op til en kvinde i en bar og sige: Hej, jeg vil i bukserne på dig.«

Kenneth Fisher har tidligere udtalt sig sexistisk. Det skete under en konference i 2018, hvor han sammenlignede investeringer med at opsøge en kvinde i en bar for at få sex.

Hos Bostons borgmester, Martin Walsh, er der ingen slinger i valsen. I en udtalelse onsdag siger han:

»Ken Fishers udtalelser er ikke kun et udtryk for hans egen dømmekraft, men muligvis også for selskabet som helhed.»

Bestyrelsen i Bostons pensionsselskab vedtog at trække penge ud med stemmerne 5-0.

Fisher Investments har også en afdeling i Norden - herunder Danmark.