Pas på: Flere banker advarer mod falske mails og opkald

Danske banker må regelmæssigt advare mod svindlere.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

»Hej kunde hos Danske Bank. Vi har modtaget en transaktionsanmodning fra dit kreditkort med en ip-adresse uden for Danmark.«

Sådan indledes en besked, som flere kunder i Danske Bank har modtaget i denne uge.

Den slags beskeder er efterhånden dagligdag for bankerne. I denne uge måtte Spar Nord således advare sine kunder mod falske ”bankrådgivere”, der ringede kunderne op.

Både Spar Nord og Danske Bank har advaret sine kunder mod at svare på mailen, der er svindel og et forsøg på at lokke oplysninger ud af bankens kunder for at få adgang til deres konti.

Danske Bank har på Facebook advaret kunderne mod at trykke på det link, der følger med. Banken skriver bl.a.

»Hvis du har trykket på linket, bedes du kontakte os hurtigst muligt. Du er også velkommen til at videresende mailen til falskemails@danskebank.dk.«

Hos Finans Danmark, der er bankernes interesseorganisation, har man noteret sig, at de digitale angreb bliver mere og mere avancerede og udspekulerede.

Det er vigtigt at vide, at en bank aldrig ville bede sine kunder om at sende kort- eller NemId-oplysninger.

Spar Nord har udarbejdet en række gode råd til sine kunder. Rådene kan bruges af andre bankkunder.

Sådan undgår man at blive snydt:

Udlever aldrig dine kontooplysninger, login til netbank eller nøglekortnumre til andre personer. Din bank eller anden offentlig myndighed vil aldrig bede om at udlevere din kontooplysninger, nøglekortnumre eller dit login til netbank.

Forhold dig altid kritisk til uventede henvendelser, og om det giver mening, at du modtager opkaldet på det givne tidspunkt.

Hvis du føler, at henvendelsen er appellerende, truende eller kræver øjeblikkelig handling i form af eksempelvis en betaling, så forhold dig altid ekstra kritisk.

Er du usikker på opkaldets ægthed, så læg på og ring tilbage til myndigheden eller bankens telefonnummer. Der vil man kunne verificere opkaldet.

Gennem app’en, Mit Digitale Selvforsvar, som er opfundet af Forbrugerrådet Tænk, kan du løbende holde dig opdateret på digitale trusler og læse mere om, hvordan du sikrer dig bedst mod svindel eller misbrug.

Kilde: Spar Nord