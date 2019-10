Udskydelse af boligskat kan booste ejerlejlighedsmarkedet

Ejerlejlighedsmarkedet får tre års ekstra luft.

Det er godt nyt for ejere af lejligheder i København, Aarhus og på Frederiksberg, at boligskatten bliver udskudt til 2024. Også markedet for projektlejligheder får et pusterum.

Det er den type boliger, der bliver hårdest ramt af den nye boligskat.

Der har været ekstraordinær travlhed blandt de byggefirmaer, der står for projektbyggeri. For hvis de nye boliger kunne stå færdig inden 2021, ville købere blive ramt af de gamle og langt billigere skatteregler.

Skattereformen, der i høj grad skal sikre, at ejerlejligheder og parcelhuse får en ensartet beskatning giver også markedet for ejerlejligheder og dyrere huse i hovedstadsområdet et pusterum.

De nye boligskatter spiller en rolle i, at vi ser prisfald og generelt et mere vaklende boligmarked for ejerlejlighederne. Søren V. Kristensen, cheføkonom, Sydbank

Nationalbanken vurderede tidligere på året, at den nye boligskatteaftale vil dæmpe lejlighedspriserne med 5,8 pct. i de kommende år. En del af effekten ser vi sandsynligvis allerede i år, vurderer cheføkonom i Sydbank, Søren V. Kristensen, og Nationalbanken ventede tidligere en endnu større effekt i 2020 i takt med, at boligejerne kunne se de nye skatter komme tættere på.

»Vores vurdering er, at det lige nu næppe er nogen dominerende faktor på boligmarkedet. Vi mener dog alligevel, at de nye boligskatter spiller en rolle i, at vi ser prisfald og generelt et mere vaklende boligmarked for ejerlejlighederne,« siger Søren V. Kristensen.

Samtidig ville skattereformen som udgangspunktet give større og større modvind mod ejerlejlighederne i de kommende måneder og kvartaler op til indførslen af de nye skatteregler.

»Derfor kan udskydelsen betyde, at markedet for ejerlejligheder i den kommende tid får lidt lettere ved at finde fast grund under fødderne,« mener Søren V. Kristensen.

På kort sigt er udskydelsen en god ting for boligmarkedet, vurderer han.

»Men i det lidt større perspektiv betyder det, at den uvished, som lige nu præger boligejerne og de potentielle boligkøbere varer ved. Og det er naturligvis ikke nogen god ting,« vurderer Søren V. Kristensen.