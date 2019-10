Boligejere i provinsen går glip af skattelettelse for 10-12 mia. kr.

Skattelettelse fra 2021 er nu afblæst.

Op mod 900.000 boligejere - primært i provinsen - får ikke den skattelettelse, de var stillet i udsigt fra 2021.

Det er konsekvensen af, at regeringen nu har udskudt boligskattereformen til 2024.

Det er svært at sætte præcise tal på, hvor mange der er tale om. Tallene svinger fra omkring 700.000 til 900.000. Men de går nu glip af en skattelettelse på 10-12 mia. kr.

»Det er en uheldig bivirkning af forsinkelsen,« siger privatøkonom i Nykredit, Mira Lie Nielsen.

’

I den oprindelige aftale, der blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, blev ejendomsværdiskatten fastfrosset. Samtidig blev det vedtaget, at grundskylden kun kan stige med 7 pct. om året. Derfor ville større stigninger i grundværdierne kun hæve ejendomsskatten gradvist.

»Samtidig indebærer de nye regler en sænkelse af ejendomsværdiskattesatsen og den gennemsnitlige grundskyldspromille. De lavere skattesatser betyder, at boligskatterne reduceres for 6 ud af 10 boliger,« skrev Skatteministeriet i 2017.

Disse boligejere ville dermed få en skattelettelse allerede i 2021. Det gør de ikke længere.

»Skatteministeriet regner med, at der i alt kommer 10-12 mia. kr. mere ind fra grundskylden i 2021, 2022 og 2023 sammenlignet med den hidtidige plan. Det skyldes, at udskydelsen betyder, at en del boligejere ikke får en skattelettelse i 2021, men skal vente til 2024,« siger privatøkonom i Danske Bank, Louise Aggerstrøm.

Udskydelsen vil ikke ramme de ca. 800.000 boligejere, der har betalt for meget i skat i de forløbne år. De vil stadig få ca. 14 mia. kr. tilbage, fordi de har betalt for meget i skat. De vil få dem i takt med, at de nye vurderinger udsendes, fastslog skatteminister Morten Bødskov på et pressemøde onsdag.

»Det betyder bl.a., at det forventede løft af privatforbruget i slutningen af 2020, som vi havde regnet med på grund af tilbagebetalingen, udskydes,« siger Louise Aggerstrøm.

Den obligatoriske indfrysning af eventuelle grundskyldsstigninger fortsætter indtil 2024, og skattestoppet på ejendomsværdiskatten fortsætter til 2024.