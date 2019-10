Nu er der mikroskopisk forskel på flekslån og lån med fast rente

Flekslånere, der skal rentetilpasse, har flere attraktive muligheder.

Boligejere med flekslån vil næsten ikke kunne mærke det, hvis de skifter til fast rente.

Ca. 300.000 boligejere skal ifølge Nationalbanken have refinansieret deres flekslån næste år. Flere skal i gang allerede nu. Det er dem, der skal have ny rente til 1. januar. De har opsigelsesfrist den 31. oktober.

»Har man et F1-lån, kan man med fordel se mod det 30-årige fastforrentede 1 pct. lån, hvis man ønsker mere sikkerhed. I 2019 er renten på 30-årige fastforrentede lån faldet fra 2 pct. til 1 pct. « konstaterer privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, Brian Friis Helmer.

Et F1-lån med afdrag og en restgæld på 1 mio. kr. kan omlægges til 1 pct. lånet med afdrag for blot 70 kr. ekstra om måneden efter skat.

Afdraget falder til gengæld 380 kr. om måneden. I regnestykket er der taget højde for omkostningen ved en låneomlægning.

Det hører dog med til historien, at bliver man i flekslån, får man også en markant besparelse. En F5-låner går således fra en rente på 0,59 til et niveau omkring -0,15 til -0,25 pct. Man går altså fra plus- til minusrenter.

En boligejer med et F1-lån ventes at gå fra -0,14 til et niveau omkring -0,3 til -0,4 pct.

Prisen for den lave rente er, at man ikke får den langsigtede rentesikkerhed. Man kan dog sikre sig i flere år ved for eksempel at gå fra F1 til F5. Det kræver blot et profilskifte ved opsigelse.

»F3- og F5-lånere, som fortsætter med deres lån, og som skal rentetilpasse til januar, har udsigt til massiv besparelse. De fik nemlig sidst fastsat deres rente for tre og fem år siden, hvor renteniveauet var i den lave ende, men ikke så ultralavt som i dag,« siger Brian Friis Helmer.