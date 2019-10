Næsten hver fjerde forventer at gå på pension før pensionsalderen.

En forholdsvis stor del af danskerne har planer om at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen.

23 pct. af de adspurgte forventer således, at de vil trække sig tilbage, inden de når pensionsalderen. Det viser en rundspørge, som Epinion har foretaget for brancheforeningen Forsikring & Pension.

»Den positive vinkel på det er, at mange vurderer, at de har pengene til det,« siger Thomas Brenøe, der er vicedirektør i Forsikring & Pension.

Hvis man ønsker at gå på pension inden folkepensionsalderen, har flere beregninger vist, at det kræver en markant større pensionsopsparing, i fald man ikke ønsker at gå på kompromis med sin levestandard.

Derfor er det en god idé at tænke over det i god tid, hvis man har dette ønske, lyder det fra brancheforeningen.

»Det vil have økonomiske konsekvenser. Hvis man er i den sidste del af sit arbejdsliv, så kan man ikke rigtigt nå at reparere det,« siger Thomas Brenøe.

Det er dog ikke kun for den enkelte, at det kan have økonomiske konsekvenser, hvis man går tidligt på pension. At knapt hver fjerde dansker ønsker at forlade arbejdsmarkedet før tid, strider mod det såkaldte velfærdsforlig, som betyder, at pensionsalderen stiger med årene.

»Det kan være en udfordring, hvis man tager de nationaløkonomiske briller på,« siger Thomas Brenøe.

Forsikring & Pension vurderer, at der er behov for at bløde op på de nuværende regler.

»Det er vigtigt, at der sikres en fleksibilitet i forhold til arbejdsmarkedet, så det ikke er enten eller i forhold til at gå på pension. Hvis man har muligheder for delpension, vil man kunne holde på arbejdsstyrken,« siger Thomas Brenøe.