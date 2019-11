»Jubelår«: PFA-kunder har fået afkast på 57 mia. kr.

Pensionsselskabet har indtil nu sat afkastrekord i 2019.

Pensionskunderne i PFA kan se tilbage på årets første ni måneder med tilfredshed. Pensionsselskabet har nemlig formået at skabe et afkast på 57,3 mia. kr. til kunderne i løbet af årets tre første kvartaler.

Det viser pensionsselskabets kvartalsregnskab, som er blevet offentliggjort mandag morgen.

Samtlige aktivklasser har givet et positivt afkast. Og det har været så højt, at pensionsselskabet aldrig tidligere skabt så højt et afkast i løbet af de første ni måneder af et år.

»2019 er gået hen og blevet et sandt jubelår for pensionsopsparerne, der har fået på både gynger og karruseller. Vi har set faldende renter og et obligationsmarked, der har præsteret godt, samtidig med aktiemarkedet har buldret afsted. Også ejendomme og den alternative portefølje kaster gode afkast af sig, så man kan sige, at det er et år, hvor alt ser ud til at gå op i en højere enhed,« udtaler Kasper Lorenzen, der har titel af group chief investment officer i PFA, i forbindelse med regnskabet.