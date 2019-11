Svindelkøb på nettet vokser: Sådan undgår du at blive snydt

I over en tredjedel af alle anmeldte svindelsager på nettet bliver den forurettede snydt i en privathandel. Politichef Trine Møller har fem gode råd til, hvordan du undgår at blive en af dem.

Hvis noget lyder for godt til at være sandt, er det som regel også tilfældet.

Sådan lyder rådet mod svindel fra Trine Møller, der er centerchef ved politiets center for it-relateret økonomisk kriminalitet, LCIK.

LCIK behandler hver dag mange forskellige svindelsager, men får særligt mange anmeldelser vedrørende handel mellem private på platforme som f.eks. Facebook og DBA.

Trine Møller har derfor nogle bud på forholdsregler, man selv kan tage, for at undgå at blive snydt i en privat nethandel.

Tjek op på sælgeren. Hvis ikke man kan mødes ansigt-til-ansigt, så sørg for at tjekke op på sælgerens historik og andre varer til salg. Undgå de offentlige opslag. Man lokker i den grad mulige gerningsmænd, når man laver et opslag, hvor man akut søger eks. koncertbilletter. Følg din mavefornemmelse. Hvis en pris lyder for god til at være sand, er den det som regel også. Pas på de hurtige handler. Mange svindlere presser på for en hurtig handel ved at sige, at der er mange i kø til varen, der står klar til at købe med det samme.

Også sælgere kan tage forholdsregler for at undgå at blive snydt.

»Du har ikke modtaget pengene, før de står på din konto. Vi ser mange eksempler på, at man får sms’er eller falske kvitteringer på, at pengene er overført, så lad være med at sende en vare, før pengene kan ses på din egen konto,« råder Trine Møller.

LCIK blev oprettet i december 2018 i et forsøg på at komme internetsvindel til livs og har siden da modtaget et hav af anmeldelser.

LCIK modtog i perioden mellem december 2018 og maj 2019 i alt 12.162 anmeldelser om svindel.

Centeret blev, ifølge Trine Møller, oprettet, fordi at økonomisk kriminalitet på nettet var - og stadig er - et stigende problem.

»Vi kunne se dengang, at kriminalitetsformen ændrede sig, og derfor har vi nu lavet et setup og en indsats, der hele tiden kan være på forkant og følge med i udviklingen af forskellige typer kriminalitet,« siger Trine Møller.