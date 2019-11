Sjælden blå diamant solgt for 100 millioner kroner til anonym velhaver

Salget kommer på et godt tidspunkt for Petra Diamonds, der kæmper med gæld.

En blå diamant på 20 karat er blevet solgt for 14,9 millioner dollars, hvilket svarer til ca. 100 millioner kroner.

Den blev solgt af Petra Diamonds Ltd., og salget var tiltrængt for selskabet, der kæmper med gæld og faldende diamantpriser, skriver Bloomberg.

Petra Diamonds fandt diamanten i september i år i diamantminen Cullinan i Sydafrika, som tidligere har produceret en række sjældne og værdifulde diamanter.

Køberen har valgt at forblive anonym, oplyser Petra Diamonds.

Petra Diamonds kæmper med »et bjerg af gæld,« skriver Bloomberg. Salget har derfor vist sig indbringende på flere måder for Petra Diamonds, for selskabets aktie steg nemlig 11 pct. umiddelbart efter købet.

Blå diamanter er blandt de mest sjældne og værdifulde i verden - og salget svarer da også til, at diamanten indbragte 751.000 dollars (lidt over 5 millioner kroner) per karat.

Verdens største diamant blev også fundet i Cullinan-minen i 1905. Det var diamanten Cullinan Diamond, som blev skåret til mindre sten, hvoraf nogle nu er en del af den britiske kongefamilies kronjuveler.

Petra Diamonds blev grundlagt i 1997 og har hovedkontor i på øen Jersey i den engelske kanal.