Bolighed, der er ejet af flere banker, vil nu konkurrere med traditionelle ejendomsmæglere.

Der bliver åbnet en ny front på boligmarkedet. Boligportalen Bolighed vil nemlig tage en bid af markedet fra de traditionelle ejendomsmæglere, og det skal ske via såkaldte skuffesalg online til en lavere pris end hos en almindelig ejendomsmægler.

»Der store ejendomsmæglerkæder har forretningsmodeller, som ikke har ændret sig i mange år, og de har en værdikæde, som er ekstremt lukrativ. Det betaler sælgeren rigtig dyrt for. Jeg tror, at det kan bremse mobiliteten, når det er dyrt at flytte fra Skagen til Gedser. Der er brug for, at man kan handle boliger til en helt anden pris,« siger Christian Jaspers, der er adm. direktør i Bolighed.

Idéen er, at sælgere fra siden skuffesalg.dk bliver matchet med købere fra Boligheds eget univers. På den måde bliver leddet med traditionelle ejendomsmæglere og deres salær skåret væk. Det bliver i stedet erstattet af en engangsbetaling på 999 kr.

Boligen, der bliver sat til salg, kommer ikke til at figurere noget sted på Bolighed. Den kommer kun frem for potentielle købere fra et køberkartotek. Det er det, der i branchen er kendt som et skuffesalg.

»Vi synes, at det er et godt bud på fremtidens måde at sælge bolig på. Man er selv i kontrol over sit boligsalg. Som sælger slipper man for det, alle frygter mest: Liggetid. Hvis en bolig har en lang liggetid, regner køberne med, at der er noget galt med boligen og vil derfor have rabat,« siger Christian Jaspers.

Bolighed blev lanceret i 2015, og ejerkredsen består af de fire banker Nykredit, Arbejdernes Landsbank, Sydbank og Spar Nord. Portalen købte for ca. et år siden skuffesalg.dk, og man har siden arbejdet på at få integreret de to systemer med hinanden.

Selv om man har planer om at konkurrere med de traditionelle ejendomsmæglere, har man i Bolighed ikke sat sig noget mål for, hvor stor en del af markedet man vil sætte sig på.

»Vi har ambitioner om at få det op at flyve og gøre det til et reelt alternativ i markedet. Når man har været i denne branche, lærer man en vis ydmyghed. Det er en veletableret branche, og det er store og stærke bjørne, vi er oppe imod. Vi kommer ikke ind på markedet og lægger dem ned fra dag ét,« siger Christian Jaspers.

Nykredit er allerede etableret på ejendomsmæglermarkedet, og her ser man ikke noget problem i, at man med det nye tiltag fra Bolighed på den måde kommer til at konkurrere med sig selv.

»Det er naturligt for os, at et selskab i koncernen og et selskab, vi er medejer af, har forskellige produkter,« lyder det i en udtalelse fra Nykredit.

I landets største ejendomsmæglerkæde, EDC, tager man den nye konkurrence med ophøjet ro.

»Vi hilser enhver form for konkurrence velkommen, og det er ikke noget, vi frygter,« siger Jan Nordmann, der er kommunikationschef i EDC.