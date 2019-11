Smart fradragsfinte for leasingbiler lukker

Regeringen lukker nu fradragsfinte for leasingbiler.

Det har været lige smart nok, når leasingfirmaer i årevis har kunnet få fradrag for særligt slidte køretøjer, selvom køretøjerne var under et halvt år gamle.

Sådan lyder det nu fra skatteminister Morten Bødskov, der med en ny bekendtgørelse lukker en udbredt fradragsfinte for leasingbiler.

I 2017 gennemførte den forrige regering og Dansk Folkeparti en række leasingstramninger. Det efterlod imidlertid et skattehul, som gav leasingfirmaer mulighed for at udnytte et fradrag for særligt slidte køretøjer, selv om bilerne står som helt nye.

Helt konkret har leasingfirmaerne kunnet få fradraget, når bilernes afgiftspligtige værdi efter fire måneder blev genberegnet.

»Det er lige smart nok og helt uholdbart. Derfor lukker vi nu for den mulighed. Det er det eneste rigtige at gøre,« siger skatteminister Morten Bødskov.

Registreringsafgiften for leasingbiler blev ændret i 2017, så bilers afgiftspligtige værdi skal genberegnes senest fire måneder efter første registrering. Det skete, efter at bl.a. Finans havde afsløret misbrug af de daværende regler.

Men da man ændrede reglerne, blev der ikke taget højde for nogle eksisterende regler om fradrag i registreringsafgiften til biler, der bliver slidt særligt meget - f.eks. udlejningsbiler og politiets civile biler.

Det har ifølge Skatteministeriet ført til »utilsigtet brug« af fradraget. På den baggrund har Skatteministeriet ændret bekendtgørelsen, så fradraget kun kan anvendes for køretøjer, herunder leasingbiler, der er mindst seks måneder gamle.