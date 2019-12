Utro milliardær risikerer fyrsteligt dyr skilsmisse

For åbent tæppe kaster et af Asiens rigeste par sig nu ud i en bitter skilsmisse.

Han var arving til et af Sydkoreas største konglomerater. Hun var datter af en general, som var i færd med at blive landets præsident.

Nu skal de skilles efter over 30 års samliv, og det kan blive en ekstremt dyr affære for ægtemanden Chey Tae-won.

Onsdag indgav hans hustru, Roh Soh-yeong, skilsmissepapirer, som viser, at hun kræver aktier til en værdi af 8 mia. kr. Dermed kan skilsmissen mellem et af Asiens mægtigste og rigeste par skrive sig ind i historien som en af verdens dyreste.

Den 59-årige Chey Tae-won er formand i det sydkoreanske konglomerat SK Group, der står bag næsten 100 selskaber. Han kontrollerer 29,6 pct. af konglomeratet, mens hustruen Roh Soh-yeong kun ejer 0,01 pct. Får hun sit skilsmissekrav igennem, vil hun sidde på 7,8 pct. af aktierne – og derved ændre magtbalancen i det mægtige konglomerat.

Skilsmissen kommer ikke som noget chok. Det har åbent været kendt, at Chey Tae-won har fået barn med en anden kvinde uden for ægteskabet, og han har længe ønsket en skilsmisse. Det har hans hustru nægtet – indtil nu.

I skilsmissepapirerne, som sydkoreanske aviser har fået indsigt i, skriver Roh Soh-yeong, at hun er villig til at lade sin mand »finde den lykke, han så desperat søger.«

Men det skal altså koste ægtemanden aktier for 8 mia. kr.

Chey Tae-won er anden generation i SK Group og har flere gange afsonet fængselsstraffe for bl.a. insiderhandel og skatteunddragelse. Hans advokater ønsker ikke at kommentere skilsmissen, skriver The New York Times.

Selvom 8 mia. kr. må siges at være en pebret skilsmisse, kan den langtfra måle sig med verdenshistoriens dyreste skilsmisse. Tidligere på året fik Amazon-stifter Jeff Bezos’ hustru, MacKenzie Bezos, overført værdier for 250 mia. kr. i forbindelse med parrets skilsmisse.

Det gjorde med ét hug MacKenzie Bezos til verdens 23. rigeste person.