Lånelysten aftager: Færre boligejere vil omlægge lån

Efter et halvt år med historisk høj låneaktivitet faldt antallet af lånetilbud markant i november.

Et usædvanligt lavt renteniveau har de seneste mange måneder fået tusindvis af danskere til at optage boliglån - eller undersøge muligheden for at omlægge de realkreditlån, de allerede har tegnet.

I november faldt lysten til at låne dog. Her gav de danske realkreditinstitutter godt 27.000 lånetilbud til boligejere og virksomheder.

Heraf var 18.000 til omlægninger og tillægslån. Det er cirka halvt så mange tilbud på omlægninger og tillægslån, som der i gennemsnit er givet hver måned i løbet af det seneste halve år.

Det viser tal fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for finanssektoren.

Den nedadgående udvikling kommer dog ikke bag på Ane Arnth Jensen, der er viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

- Det seneste halve år har der været kæmpe interesse for at optage nye lån. Mange danskere har også brugt den særlige danske mulighed for at lægge deres realkreditlån om til et billigere.

- Og på det seneste er renten steget lidt. Derfor er det heller ikke så overraskende, at lånelysten nu er aftaget, siger Ane Arnth Jensen.

Mens der i november blev givet 27.000 lånetilbud, blev der i oktober indhentet 50.780 tilbud på nye boliglån hos landets realkreditinstitutter. Det var det højeste antal i 56 måneder.

Det er typisk boligejere med et eksisterende lån med en rente på to procent eller derover, som det har været relevant for at omlægge lån.

Og denne gruppe er i løbet af året blevet mindre. Fra marts til udgangen af november er der således blevet 160.000 færre boligejere med et realkreditlån med en rente på to procent eller derover.

Renterne på boliglån er styret af renterne på de obligationer, der ligger bag lånene. De bliver solgt på finansmarkederne.

Frem til november har renterne på obligationerne været nedadgående, og det har altså sendt renterne på boliglån ned.