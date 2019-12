Pensionsopsparere bliver straffet, hvis de har et lille afkast efter et år med større overskud.

Alle danskere med pensionsopsparing risikerer et skattetab, når pensionen udbetales. Det betyder, at mange tvinges til at udskyde udbetalingen i flere år. Også ved dødsfald kan pensionen blive ramt.

Problemet er højaktuelt, fordi risikoen for en aktienedtur er stor efter flere års kursfest.

Synderen er pensionskatten, den såkaldte PAL-skat på 15,3 pct. Den betales hvert år af afkastet. Har man haft tab, får man et fradrag, som modregnes i de kommende års afkast.

Det fungerer på denne måde: Hvis man et år har haft negativ PAL-skat på 10.000 kr., gemmes den som fradrag.

Året efter har man positivt afkast og skal betale 5.000 kr. i PAL-skat. Så sætter modregningen ind, og man slipper for skat. De resterende 5.000 kr. overføres til de kommende år.

Men skal man have sine penge udbetalt her og nu, risikerer man at få udhulet sin pension. Udhulingen kan ske, hvis man har haft negativt afkast, før pensionen skal udbetales.

»Hvis man har negativ PAL-skat ved den sidste udbetaling og ikke tilstrækkeligt afkast at modregne, vil det uudnyttede fradrag være tabt og kan ikke tilbagebetales,« siger seniorøkonom i Danica Mads Moberg Reumert.

Han har regnet på, hvilke konsekvenser en negativ PAL-skat kan få. Der er taget udgangspunkt i tre forskellige scenarier.

Når pensionsopsparingen skal gøres op, går man tilbage til det seneste år med negativ PAL-skat. Derefter ser man på, om der de foregående fem år er positivt afkast.

Mads Moberg Reumert har regnet på tre scenarier, hvor der i alle tilfælde har været negativt afkast. Det har udløst et fradrag på 5.000 kr.

I ét tilfælde er der tab. Det kommer, hvis man i fem år inden pensionen har haft et lille årligt afkast på 500 kr. - i alt 2.500 kr. I det tilfælde taber man 2.500 kr., fordi fradraget ikke kan udnyttes fuldt ud.

Hvis man i de fem år har haft et afkast på 5.000 kr., går det lige op.

Har afkastet været 10.000 kr., vil den pågældende ud over sit pensionsdepot få udbetalt 5.000 kr. For når man har skatteoverskud, får man det faktisk udbetalt som en ekstra bonus.

Hvis man bliver ramt, har man to muligheder:

»Man kan vælge at trække på en anden pensionsordning i stedet eller vente med at hæve den ene, man har. Så kan man vente, indtil man forhåbentlig får et afkast, der er stort nok til, at man ikke taber penge,« siger Mads Moberg Reumert.

Der er tale om en speciel og ganske kompliceret konstruktion. Det er netop derfor, at man skal tænke sig om i god tid, inden pensionen skal udbetales, understreger Mads Moberg Reumert.