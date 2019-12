Hvis regeringen får ret, stiger husejernes friværdier med 175.000 kr.

Regeringen har nedjusteret sin forventning til udviklingen i boligpriserne, men der er stadig udsigt til pæne stigninger.

Fremgangen på boligmarkedet bliver ikke helt så stor som tidligere ventet. Alligevel kan landets husejere se frem til en pæn vækst i deres friværdier. I hvert fald hvis man skal tro regeringens skøn over udviklingen i dansk økonomi i de kommende år.

Huspriserne vil stige med 2,7 pct. i år, mens priserne i 2020 og 2021 vil ende på henholdsvis 3,2 pct. og 3 pct., fremgår det af Økonomisk Redegørelse. Tidligere ventede regeringen, at priserne ville stige med 3,1 pct. i år, og 3,4 pct. i 2020.

Hvis prognosen holder, vil et gennemsnitligt hus, der i 2018 kostede 1,9 mio. kr., nå en pris på 2,075 mio. kr. i 2021, viser beregninger fra Arbejdernes Landsbank. Altså en stigning i friværdien på 175.000 kr.

»Vi er enige med regeringen, og forventer, at boligpriserne vil stige med omkring 3 pct. i år og næste år,« skriver Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar til Økonomisk Redegørelse.

I Nykredit forventer man i de kommende år også stigende priser, men man deler også forventningen om, at prisstigningerne vil være lavere fremadrettet. Selv om huspriserne er steget siden 2012, har stigningerne været »afmålt«, og samtidig har det markante fald i renterne gjort, at boligbyrden i mange dele af landet stadig er lav.

»Det giver rum for yderligere prisstigninger. Vi skal dog forvente at opleve noget lavere prisstigninger i de kommende år end vi har set i årene fra 2015-2018, hvor huspriserne årligt steg 4-6 pct., da det i større omfang er hushandler i provinsen, som driver boligmarkedet frem,« skriver Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit, i en kommentar.

Nordea Kredit lavede denne sommer en opgørelse for Finans, der viste, hvilken institution der havde været bedst til at ramme plet i forhold til prisudviklingen. Den viste, at det var økonomerne i centraladministrationen, der med Økonomisk Redegørelse, havde været bedst til at forudsige udviklingen i perioden 2016-2018.

I sammenligningen havde Nordea Kredit set på prognoser fra Nordea Kredit, Nationalbanken, De Økonomiske Råd, regeringen.