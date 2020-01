Det nye årti vil byde på nye tendenser, som vil præge finansmarkederne, lyder det fra pensionsselskabet PFA.

Det nye årti er blevet skudt ind, og det vil være et skelsættende et af slagsen. Sådan lyder det i en kommentar fra pensionsselskabet PFA, der peger på, at det er en verden i hastig forandring, vi befinder os i.

»Det absolut mest skelsættende er, at vi har taget hul på det årti, hvor den globale arbejdsstyrke for alvor begynder at falde,« skriver Tine Choi Danielsen, der er chefstrateg i PFA Pension.

Mens antallet af personer over 65 år stiger, falder antallet af personer i alderen 15 til 64 år. Samtidig lever vi længere og længere.

»Det er en markant ændring i forhold til de seneste fire årtier, hvor verdensøkonomien i globaliseringens navn har absorberet en milliard mennesker i arbejdsstyrken,« lyder det fra Tine Choi Danielsen.

Effekterne af udviklingen i demografien er allerede begyndt at skinne igennem. Ifølge PFA har ændringen i demografien bl.a. medvirket til en stigende modstand mod globalisering, historisk lave renter, rekordhøj gældsætning samt stigende populisme.

»Havde nogen fortalt mig, at USA og Storbritannien vil slutte årtiet som de to mest politisk polariserede lande i den vestlige del af verden, da vi stod på tærsklen til 10’erne, havde jeg ikke troet på dem. Ti år senere og ti års erfaring rigere: Verdensøkonomien er i hastig forandring foranlediget af den demografiske udvikling, og presset herfra vil kun stige,« lyder det fra Tine Choi Danielsen.

At den globale arbejdsstyrke har toppet og en stærk vælgergruppe i form af de såkaldte baby boomers (personer, der er født mellem 1946 og 1964, red.), som er på pension eller på vej på pension, vil være den største drivkraft for udviklingen i det nye årti, lyder det fra PFA.

»Og jeg vil faktisk ikke blive forundret, hvis kilden til den næste store krise a la den store depression i 1930’erne og Finanskrisen i 2000’erne i de vestlige økonomier udspringer af interessekonflikten mellem generationerne,« lyder det fra Tine Choi Danielsen.