Brugte 830.000 kr. på natklub - ville have banken til at betale

Da manden vågnede næste dag, huskede han næsten intet - udover en seng med flere kvinder.

En festglad nordmand har haft en af den slags byture, som han selv ikke husker meget af, men som hans pengepung sent glemmer.

Det viser en ny afgørelse fra Norges finansielle ankenævn, Finansklagenemnda, skriver Dagens Næringsliv.

Manden var sammen med en ven taget på en såkaldt nat- og escortklub i den sydspanske by Marbella, og der gik ikke mange minutter, før de fik serveret et væld af forskellige drinks.

Mandens ven fik det dårligt og tog hjem, og det skulle hans makker formentlig også have gjort. Kort tid efter vennens farvel fik manden nemlig et blackout. Og han husker meget lidt derefter - bortset fra at han på et tidspunkt lå i en seng med adskillige kvinder.

Da manden næste eftermiddag vågnede, troede han, at hans Visa-kort var væk, fordi det ikke lå på sin sædvanlige plads i telefonetuiet.

Han tjekkede derfor sin netbank og kunne se, at der i løbet af natten var gennemført transaktioner for 565.000 kr.

For at gøre ondt værre fandt manden, efter sin hjemkomst til Norge, ud af, at også hans Mastercard var blevet heftigt belastet i løbet af den våde nat.

Til sammen var der brugt næsten 830.000 kr. på hans to kort, skriver Dagens Næringsliv.

Manden mente, at han var blevet dopet og svindlet, og at hans bank, DNB, derfor måtte betale regningen. Det afviste banken, og den har fået medhold af Finansklagenemnda, som mener, at manden ikke har kunnet tilstrækkeligt bevise, at pengene på hans kort blev trukket uden hans samtykke.

Til gengæld er det, ifølge ankenævnet, ikke usandsynligt, at manden reelt er blevet udsat for svindel. Derfor bør domstolene i Norge afgøre sagen, lyder det.