Byggeboom: Der bygges flere ejerlejligheder end nogensinde før

Set ud fra en bygherrers perspektiv er det i de store byer, man kan tjene flest penge på at bygge boliger.

Til trods for at årtusindet startede ud med en finanskrise, der vendte bunden i vejret på boligmarkedet – kan de første 20 år af 2000’erne børste byggestøv af sig.

Der er nemlig ikke tidligere opført så mange nye ejerlejligheder i en tyveårigperiode, som siden kalenderen skiftede fra 1999 til år 2000.

Det viser en helt ny opgørelse, som boligsitet Boliga.dk står bag.

64.766 ejerlejligheder landet over har således et byggeår, der er nyere end 1999 stående på fødselsattesten, mens vi skal tilbage til 60’erne og 70’erne for at finde et lignende boom i byggeriet på landets lejlighedsfront. I de to årtier blev der opført 61.588 nye ejerlejligheder – mens der i perioden imellem; fra 1980 til 1999 kun kom knap 22.500 nye ejerlejligheder til.

- Set ud fra en bygherrers perspektiv er det i de store byer, man kan tjene flest penge på at bygge boliger. Samtidig er det voldsomt populært at bo i byerne, og der har i en længere periode ikke været bygget nok til at imødegå efterspørgslen, siger Anders Christian Overvad, der er økonom hos Arbejdernes Landsbank.

Store boom i de store byer

København og Aarhus tegner sig for den absolut største mængde af nybyggede ejerlejligheder siden år 2000.

I København er der i løbet af de seneste 20 år kommet lige knap 24.000 nye ejerlejligheder til, mens Aarhus ifølge tal fra Boliga.dk har fået lige over 10.600 nye ejerlejligheder.

Til sammenligning oplevede Aarhus den største mængde nye ejerlejligheder i 1960-1979, hvor der blev bygget – noget færre – 5.186 ejerlejligheder. København derimod havde det suverænt største byggeboom i 20’erne og 30’erne, hvor der blev opført lige godt 17.000 ejerlejligheder indenfor kommunegrænserne.

For øjeblikket er der udbudt godt 2.400 ejerlejligheder til salg, der har byggeår fra år 2000. Og zoomer man endnu en gang ind på landets to største koncentrationer af ejerlejligheder, er det områder som Islands Brygge, Enghave Brygge, Sydhavnen, Sluseholmen og Nordhavn og i Aarhus; hele det nybyggede område i Aarhus Ø, der lægger kvadratmeter til meget af nybyggeriet.

Områderne er blandt landets dyrere og for Nordhavns vedkommende endda det dyreste område, hvis du vil investere i en ejerlejlighed. Her skal der nemlig betales godt 58.000 kroner pr. kvadratmeter.