Der er stor forskel på, hvilke varer der bliver ramt af inflation, og derfor også stor forskel på, hvem der egentlig oplever en stigning i reallønnen. Her er de 10 mest berørte varegrupper i hver ende af skalaen.

Danskerne har generelt fået flere penge mellem hænderne, fordi inflationen har været lavere end lønudviklingen, og dermed er reallønnen steget i 2019.

Det fortæller Jan Størup Nielsen, chefanalytiker i Nordea.

Dykker man lidt ned i inflationstallene, ser man dog også, at det kommer helt an på, hvad man bruger sine penge på. Der er nemlig over 36 procentpoints forskel fra den varegruppe, der steget mest i pris, til den varegruppe, der er faldet mest. Det viser tal fra Danmark Statistik, som Jan Størup Nielsen har analyseret.

»Det er vigtigt for forbrugerne at være opmærksom på, hvis man f.eks. benytter nogle af de produkter, der er steget meget i pris,« siger han.

Det er dog svært at se et fælles mønster i ændringerne i priserne, og derfor også svært at definere nogle specifikke grupper, som mærker ændringer, påpeger han.

»Det er meget individuelt, hvilke husholdninger der får gavn af eller bliver ramt af prisudviklingen, da det er nogle meget specifikke produkter, der er steget eller faldet i pris,« siger Jan Størup Nielsen.

Det er f.eks. særligt læseheste, der må punge ekstra ud, når de skal have fingrene i den seneste krimi. Således er »Skønlitteratur« steget med 23,2 pct. i pris fra november 2018 til november 2019, mens »Andre fagbøger« og »E-bøger« er steget med henholdsvis 9,2 pct. og 8,5 pct.

På den anden side er livet blevet en smule billigere for landets studerende og andre læsere af faglitteratur, da »Fag- og studiebøger« er faldet 7,6 pct.

Kigger man på nogle lidt mere overordnede kategorier, er der dog også enkelte generelle tendenser i prisudviklingen. For »Audiovisuelt og fotografisk udstyr samt databehandlingsudstyr«, som bl.a. indeholder computere og tablets, er prisen faldet 5,8 pct.

»Teknologi er bare blevet billigere og billigere, hvilket er en tendens, vi har set længe,« siger Jan Størup Nielsen.

Derudover er tøj faldet med 3,2 pct., hvilket også er en tendens, der er set i mange år.

Kigger man lidt fremad, forventer Jan Størup Nielsen, at svinekød bliver dyrere og vil være en af højdespringerne i 2020. Derudover vil tøj og teknologi formentlig fortsat falde i pris.

Generelt forventer han, at inflationen vil stige med 1 pct. i 2020 mod 0,8 pct. i 2019, hvilket stadig vil give en stigning i reallønnen.