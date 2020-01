Bill Gates: »Jeg er blevet uforholdsmæssigt belønnet for mit arbejde«

Microsoft-stifteren, der vil donere en stor del af sin formue, opfordrer til et mere retfærdigt skattesystem i USA.

Manden bag Microsoft og en af verdens rigeste mænd vil have amerikanske velhavere til at betale mere i skat.

I et blogindlæg opfordrer Bill Gates til, at man i USA får lukket smuthuller i skattelovgivningen og skabt et mere retfærdigt skattesystem. Et system, hvor de bredeste skuldre bærer mere, end de gør i dag.

»Jeg er blevet uforholdsmæssigt belønnet for det arbejde, jeg har udført, mens mange andre, der arbejder lige så hårdt, har svært ved at klare sig,« skriver Bill Gates i et blogindlæg.

»Derfor går jeg ind for et skattesystem, hvor du, hvis du har mange penge, betaler en højere procentdel i skat. Og jeg synes, at de rige skal betale mere, end de gør nu - inklusiv Melinda og jeg,« skriver Microsoft-stifteren, der er gift med Melinda Gates.

Bill Gates har en anslået formue på 750 mia. kr., men han har ikke tænkt sig at beholde alle pengene selv. Tværtimod. Sammen med sin hustru står Gates bag The Giving Pledge, hvor en lang række velhavere har sagt ja til at give mindst halvdelen af deres rigdom til velgørenhed.

Selv har Bill Gates doneret milliarder af kroner til at bekæmpe fattigdom og forbedre både sundhed og uddannelse i tredjeverdenslande. Alligevel er hans formue på ét årti mere end fordoblet - bl.a. på grund af et sprudlende aktiemarked og favorable skattevilkår.

Selvom Bill Gates vil have USA's velhavere til at betale mere i skat, har han tidligere kritiseret den demokratiske præsidentkandidat Elizabeth Warrens forslag om en høj formueskat for de rigeste amerikanere.

Hun foreslår, at formuer på over 50 mio. dollars skal beskattes med 2 pct. Overstiger formuen 1 mia. dollars, skal skattesatsen øges til 6 pct., mener Warren.

Ifølge Bill Gates kan det være »kontraproduktivt« at sætte skatten for højt, fordi man risikerer at gøre USA til et mindre attraktivt sted at skabe innovative virksomheder.

I sit blogindlæg skriver Microsoft-stifteren, at han ikke ønsker at tage stilling til de forskellige skatteforslag, som lige nu er en del af valgkampen i USA.

»Men jeg tror, at vi kan gøre vores skattesystem mere retfærdigt uden at ofre incitamentet til innovation,« skriver Bill Gates.