Lavt prisfastsatte aktier ved årets begyndelse og en ændring af rentepolitikken gav store plusser på de fleste aktiemarkeder sidste år.

De investorer, der i 2019 satsede på en optur i Rusland eller på det tidligere så sønderbombede græske aktiemarked, ramte plet.

Rusland var den ubestridte vinder, når man ser på udviklingen i alverdens aktieindeks målt i danske kroner, mens Grækenland stod for årets næsthøjeste afkast. Det viser en opgørelse, som Formuepleje har lavet for Finans.

Det russiske aktiemarked steg 55,9 pct., mens afkastet lød på 46,1 pct. i Grækenland. Målt i lokal valuta var Grækenland med et afkast på 70,3 det bedste af alle markeder ifølge opgørelsen.

»Den risikoappetit, der blomstrede i 2019, har været understøttende også for Rusland, som derudover har haft gavn af, at olieprisen i perioder er steget forholdsvis kraftigt,« siger Otto Friedrichsen, der er aktiechef i Formuepleje.

Det græske indeks består af blot syv aktier, og den ene af dem - National Bank of Greece, steg 175 pct.

»Så det er et skrøbeligt indeks med få aktier, hvor der er forholdsvis store bevægelser,« siger Otto Friedrichsen.

Verdensmarkedet steg 29,9 pct. i et år, hvor der var positive afkast over det meste af linjen.

En del af forklaringen er, at der i slutningen af 2018 var frygt for recession. Den globale vækst faldt, mens den amerikanske centralbank signalerede yderligere rentestigninger. Det fik også aktiemarkederne til at falde.

»Som den første foretog centralbanken i USA i begyndelsen af 2019 en U-vending. I stedet for at hæve renten gik den først på pause og sænkede siden renten. Det var en af de væsentligste årsager til, at 2019 blev et stærkt år for aktier. Det indikerede, at centralbanken var klar til at holde hånden under tingene og gribe ind om nødvendigt,« siger Otto Friedrichsen.

Det stærke aktieår bliver understreget af, at kun en håndfuld lande oplevede kursfald ifølge opgørelsen fra Formuepleje, som bygger på data fra Bloomberg. Det argentinske aktiemarked faldt mest - med 19 pct. - målt i danske kroner. I lokal valuta landede Chile i bunden med et fald på 8,2 pct.

»Hele den region er hårdt ramt af politisk uro, korruption og skandaler, og det er med til at skræmme investorer væk. Ustabilitet er heller ikke godt for landenes valutaer,« siger Otto Friedrichsen.

Danmark steg 29,1 pct. og dermed en lille smule mindre end verdensmarkedet.

»Europæiske aktier gjorde det igen lidt dårligere end de amerikanske. IT og tech-aktier har gjort det rigtig godt, og de fylder mere på det amerikanske aktiemarked. I Europa og Danmark er der en stor koncentration af finansielle aktier herunder banker. Deres indtjening er i Europa udfordret af negative indlånsrenter, en flad rentekurve og en begrænset udlånsvækst,« siger Otto Friedrichsen.