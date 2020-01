1 pct.-lånene ligger i topkurser, og 0,5 pct.-lånet kan komme i spil igen.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Jo mere politisk uro, der er rundt om i verden, desto mere falder de danske boligrenter.

Kursen på det 30-årige 1 pct. lån er igen oppe i rekordhøjder og på det højeste niveau i to en halv måned. Stigningen kom få timer, efter at USA havde likvideret den iranske general Qassem Soleimani.

Hvis uroen eskalerer, vil kurserne formentlig stige endnu mere og dermed presse renterne endnu længere ned. Det skyldes, at investorerne søger væk fra aktiemarkederne, der kan svinge meget, og over i de mere sikre obligationer.

»I værste fald kan situationen udvikle sig til egentlige krigshandlinger. Det er derfor naturligt, at investorerne søger mod sikre værdipapirer herunder de danske realkreditobligationer,« konstaterer boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.

I øjeblikket ligger kursen på det 30-årige 1 pct.-lån i 99,4. Det er knapt 1 kurspoint mere, end da nytårsklokkerne ringede året ind.

Samme billede gør sig gældende for 1 pct.-lånet med afdragsfrihed. Her ligger kursen i øjeblikket på 98,5. I begge tilfælde er det den højeste kurs siden midten af oktober.

Timingen er god for de boligejere, der overvejer at omlægge deres lån. Den næste opsigelsesfrist er den 31. januar.

»Selv om rekordmange boligejere allerede har konverteret i 2019, er der stadig mange, som af forskellige årsager fortsat har et lån med en rente, som vi i dag betragter som høj,« konstaterer Lise Nytoft Bergmann.

Omlægges et fastforrentet 2 pct.-lån med afdrag og en restløbetid på 28 år til et 1 pct.-lån, sparer man 90 kr. om måneden. Samtidig afdrager man 430 kr. mere.

Ulempen ved at omlægge er, at restgælden stiger med 23.000 kr.

Et rentefald af den størrelse hjælper også boligkøbere. Det er blevet en smule lettere at blive kreditgodkendt, og restgælden er 9.000 kr. lavere for hver million, man låner i forhold til sidste år.

Rentefaldet har også betydet, at 0,5 pct. lånet med afdrag igen handles over kurs 95. Fredag lå kursen i 95,2 og er dermed højere end den gamle tommelfingerregel om, at kursen bør være over 95, før man optager lån i serien.

I modsat fald bliver kurstabet forholdsvis stort. Det betyder, at man kommer til at realisere et forholdsvist stort kurstab, hvis man skal indfri sit lån før tid, og renten er faldet yderligere.

Det 30-årige 0,5 pct. lån uden afdrag ligger i kurs 94,2.