Parret skal også stå for udlejning af tre hytter.

Hvis du drømmer om at bo midt i naturen med gratis kost og logi, så er der netop opstået en gylden mulighed.

Øen Great Blasket Island, der ligger ved Irlands kyst, søger nemlig et par eller to venner til at drive øens cafe og tre udlejningshytter til næste sommer.

Det skriver en irsk turistorganisation i et opslag på Twitter, som har fået stor opmærksomhed på de sociale medier.

»Ledig stilling: En unik position kræves - på udkig efter langsigtet styring af øens indkvartering og kaffebar. Par eller to venner. 1. april-oktober 2020. Indkvartering og mad tilbydes,« står der i opslaget.

Det fremgår ikke, om der følger løn med stillingen, men der er altså mulighed for at bo gratis med mad, hvis man udfører nogle driftsmæssige opgaver på øen, der i sommerhalvåret har mange besøgende.

Der hverken Wi-fi, elektricitet eller varmt vand på øen, så det er en naturoplevelse, der venter det kommende par på den lidt over 4 km2 store ø.

Ifølge CNN er der dog allerede kamp om stillingerne.

»Vi har haft ca. 7.000 ansøgere,« siger Alice Hayes, der er en del turistorganisationen, og som slog opslaget op på Twitter, til CNN.

De mange ansøgninger er kommet, efter opslaget har været online i en lille uge.

Hayes understreger overfor CNN, at man skal være klar på at tage kolde bade og give en stor indsats i arbejdet med at drive hytterne og kaffebaren.

Er man interesseret i jobbet, kan man skrive til info@greatblasketisland.net.